Nilperi Şahinkaya’ya küfür ettiği iddia edilmişti! Burak Deniz'in ifadesi ortaya çıktı: Bu olay çarpıtılarak basına yansıtıldı...
Serenay Sarıkaya ile başrolü üstlendiği Şahmaran dizisinin çekimleri nedeniyle Adana'da olan Burak Deniz'in otelde olay çıkarıp meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya ağıza alınmayacak küfürler yağdırdığı iddia edilmişti. Şahinkaya, Burak Deniz hakkında avukatı Nail Gönenli aracılığıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Burak Deniz'in ifadesi ortaya çıktı. İşte haberin detayları...
Serenay Sarıkaya ile başrolü üstlendiği Şahmaran dizisinin çekimleri nedeniyle Adana'da olan Burak Deniz, hakkında geçen eylül ayında meslektaşı Nilperi Şahinkaya tarafından yapılan suç duyurusuyle gündem olmuştu.
Şahinkaya, Adana Film Festivali kapsamında bulunduğu otelde sevgilisi Emre Yusufi ve arkadaşı Necmi Deniz'le oturduğu sırada masaya giderek olay çıkaran Burak Deniz hakkında avukatı Nail Gönenli aracılığıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Deniz'in avukatı Serdar Opak'la geçen haftalarda savcılığa gidip ifade verdiği öğrenildi. Deniz'in ifadesi de ortaya çıktı.
Burak Deniz ifadesinde şunları söyledi: "15 Eylül 2022 günü işim nedeniyle otelde konaklamaktaydım. Otelde festivale katılan oyuncu ve diğer sanat camiasından arkadaşlarla bir aradaydık. Daha önceden meslektaşım olması nedeniyle kendisini tanıdığım Nilperi Şahinkaya ve arkadaşları da oradaydı.
Onları gördüğümde selam vermek için yanlarına uğradım. Kısa bir muhabbetin ardından yanlarından ayrıldım ve şimdilik masama döneceğimi ama yeniden uğrayabileceğimi belirttim. Onlar da konuşma esnasında güler yüzlü davrandılar. Ve herhangi bir şekilde yanlarında bulunmamı istemediklerini hissettirmediler.