Nilperi Şahinkaya’ya küfür ettiği iddia edilmişti! Burak Deniz’in ifadesi ortaya çıktı: Bu olay çarpıtılarak basına yansıtıldı...

Onları gördüğümde selam vermek için yanlarına uğradım. Kısa bir muhabbetin ardından yanlarından ayrıldım ve şimdilik masama döneceğimi ama yeniden uğrayabileceğimi belirttim. Onlar da konuşma esnasında güler yüzlü davrandılar. Ve herhangi bir şekilde yanlarında bulunmamı istemediklerini hissettirmediler.