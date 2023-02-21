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Haberler Magazin Bergüzar Korel'in “yırttınız kendinizi” isyanına Demet Akalın'dan sonra bir tepki de Didem Uzel Sarı'dan: "Senin tuzu kuru!"

Bergüzar Korel'in “yırttınız kendinizi” isyanına Demet Akalın'dan sonra bir tepki de Didem Uzel Sarı'dan: "Senin tuzu kuru!"

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sosyal medya hesabından destek paylaşımlarını sürdüren Bergüzar Korel, önceki gün Instagram'da kapalı hikaye kısmında günlük yaşantısından paylaşım yapanlara tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, yeni bir paylaşımda daha bulunarak "Yırttınız kendinizi normal de normal" diyerek adeta isyan etti. Korel'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken Demet Akalın yaptığı yorumla dikkat çekti. Bergüzar Korel'e Didem Uzel Sarı'dan da tepki çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
21.02.2023 12:55 - Son Güncelleme: 21.02.2023 13:04
Bergüzar Korel’in “yırttınız kendinizi” isyanına Demet Akalın’dan sonra bir tepki de Didem Uzel Sarı’dan: Senin tuzu kuru!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 11 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu. Asrın felaketinin ardından sosyal medya hesabından destek paylaşımlarını sürdüren Bergüzar Korel, önceki gün Instagram'da kapalı hikaye kısmında günlük yaşantısından paylaşım yapanlara tepki gösterdi.

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Bergüzar Korel’in “yırttınız kendinizi” isyanına Demet Akalın’dan sonra bir tepki de Didem Uzel Sarı’dan: Senin tuzu kuru!

Bergüzar Korel, "Beni kapalı arkadaşlarınızdan çıkarın lütfen. İki yüzlülüğünüz midemi bulandırıyor!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Bergüzar Korel’in “yırttınız kendinizi” isyanına Demet Akalın’dan sonra bir tepki de Didem Uzel Sarı’dan: Senin tuzu kuru!

Ünlü oyuncu, bugün yeni bir paylaşımda daha bulunarak "Yırttınız kendinizi normal de normal" diyerek adeta isyan etti.

Bergüzar Korel’in “yırttınız kendinizi” isyanına Demet Akalın’dan sonra bir tepki de Didem Uzel Sarı’dan: Senin tuzu kuru!

Korel, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yırttınız kendinizi normal de normal diye. Süslü püslü kelimelerle uzun uzun yok o haklı sen de haklısıncılar.

Bergüzar Korel’in “yırttınız kendinizi” isyanına Demet Akalın’dan sonra bir tepki de Didem Uzel Sarı’dan: Senin tuzu kuru!

Komşunun evinde cenaze çıktığında televizyon açılmayan evlerde büyüdük. Yedisi, kırkı, elliikisinde dualar okuttuk, anılarını yad ettik.

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