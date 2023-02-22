Acun Ilıcalı depremi Survivorlara uluorta söyledi herkes küplere bindi! Tam 6 yarışmacı tası tarağı topladı yarışmayı bıraktı
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ili derinden etkiledi. Binlerce can kaybı yaşanırken, yıkım büyük. Türkiye bir yandan kaybettiği vatandaşların yasını tutarken bir yandan da deprem bölgelerindeki afetzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu doğrultuda tüm televizyon kanalları da olağan akışlarına son verdi ve anbean deprem bölgelerinde yaşananları aktarıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor da, deprem sonrası yayınlanmamıştı. Herkes 'Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?' sorusunun yanıtını ararken sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı.
22.02.2023 09:40 - Son Güncelleme: 22.02.2023 09:42
Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara depremi söylediği anların yayınlanması seyircilerin bir kısmını rahatsız etti. Bazı seyirciler ise bu durumda bir sorun görmedi.