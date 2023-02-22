Acun Ilıcalı depremi Survivorlara uluorta söyledi herkes küplere bindi! Tam 6 yarışmacı tası tarağı topladı yarışmayı bıraktı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem 6 Şubat'ta gerçekleşti ve 11 ili de etkiledi. Büyük yıkımın gerçekleştiği deprem sonrası Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken 20 Şubat'ta Hatay merkezli büyük bir deprem daha gerçekleşti.