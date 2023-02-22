Vav TV İzle
Haberler Magazin Acun Ilıcalı depremi Survivorlara uluorta söyledi herkes küplere bindi! Tam 6 yarışmacı tası tarağı topladı yarışmayı bıraktı

Acun Ilıcalı depremi Survivorlara uluorta söyledi herkes küplere bindi! Tam 6 yarışmacı tası tarağı topladı yarışmayı bıraktı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ili derinden etkiledi. Binlerce can kaybı yaşanırken, yıkım büyük. Türkiye bir yandan kaybettiği vatandaşların yasını tutarken bir yandan da deprem bölgelerindeki afetzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu doğrultuda tüm televizyon kanalları da olağan akışlarına son verdi ve anbean deprem bölgelerinde yaşananları aktarıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor da, deprem sonrası yayınlanmamıştı. Herkes 'Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?' sorusunun yanıtını ararken sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı.

22.02.2023 09:40 - Son Güncelleme: 22.02.2023 09:42
Acun Ilıcalı depremi Survivorlara uluorta söyledi herkes küplere bindi! Tam 6 yarışmacı tası tarağı topladı yarışmayı bıraktı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem 6 Şubat'ta gerçekleşti ve 11 ili de etkiledi. Büyük yıkımın gerçekleştiği deprem sonrası Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken 20 Şubat'ta Hatay merkezli büyük bir deprem daha gerçekleşti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı depremi Survivorlara uluorta söyledi herkes küplere bindi! Tam 6 yarışmacı tası tarağı topladı yarışmayı bıraktı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Survivor 2023 yarışmacılarının depremi bilip bilmediği merak konusu haline gelmişti.

Acun Ilıcalı depremi Survivorlara uluorta söyledi herkes küplere bindi! Tam 6 yarışmacı tası tarağı topladı yarışmayı bıraktı

Bu süreçte diziler ve yarışmalar yayın hayatına ara verdi. Ülkemizde milli yas ilan edildi. Ekranlarda yalnızca deprem yayınları sürerken 'Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?' sorusu da merak edildi.

Acun Ilıcalı depremi Survivorlara uluorta söyledi herkes küplere bindi! Tam 6 yarışmacı tası tarağı topladı yarışmayı bıraktı

Sosyal medyada Survivor yarışmacılarının depremi öğrendiği an gündem oldu.

Acun Ilıcalı depremi Survivorlara uluorta söyledi herkes küplere bindi! Tam 6 yarışmacı tası tarağı topladı yarışmayı bıraktı

Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara depremi söylediği anların yayınlanması seyircilerin bir kısmını rahatsız etti. Bazı seyirciler ise bu durumda bir sorun görmedi.

SON DAKİKA