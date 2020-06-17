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Farah Zeydan 70 kilo verdi! İşte görünce çok şaşıracağınız Farah Zeydan'ın son hali...

Ferah Zeydan, bir dönem adını Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını duyurmuştu. Aynı zamanda bisiklete binerek her gün spor yapan Ferah Zeydan'ı kilolu haliyle tanıyıp seven hayranları,1 56 kilodan 86 kiloya düşen şarkıcıyı artık tanımakta güçlük çekiyor. 26 yaşındaki şarkıcı, mide küçültme operasyonu sonrası kendi deyimiyle hayata yeniden döndü. İşte Farah Zeydan'on son hali...

17.06.2020 16:25 - Son Güncelleme: 17.06.2020 16:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





