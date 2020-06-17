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Farah Zeydan 70 kilo verdi! İşte görünce çok şaşıracağınız Farah Zeydan'ın son hali...

Ferah Zeydan, bir dönem adını Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını duyurmuştu. Aynı zamanda bisiklete binerek her gün spor yapan Ferah Zeydan'ı kilolu haliyle tanıyıp seven hayranları,1 56 kilodan 86 kiloya düşen şarkıcıyı artık tanımakta güçlük çekiyor. 26 yaşındaki şarkıcı, mide küçültme operasyonu sonrası kendi deyimiyle hayata yeniden döndü. İşte Farah Zeydan'on son hali...

17.06.2020 16:25 - Son Güncelleme: 17.06.2020 16:29
farah Zeydan 70 kilo verdi! İşte görünce çok şaşıracağınız Farah Zeydan'ın son hali...

Farah Zeydan son hali ile herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz yıl bıçak altına yatan Zeydan, midesinin bir kısmının alınmasının ardından çok sıkı bir diyet uyguladı. Aynı zamanda bisiklete binen ve her gün spor yapan Ferah Zeydan'ı kilolu haliyle tanıyan hayranları, şarkıcıyı tanımakta güçlük çekti.

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farah Zeydan 70 kilo verdi! İşte görünce çok şaşıracağınız Farah Zeydan'ın son hali...

Bambaşka bir görüntüye sahip olan Ferah Zeydan, yeni haliyle çok mutlu. 156 kilodan 86 kiloya düşen şarkıcı, kilo vermeye devam edeceğini ve hedefinin kısa zamanda 80 kilonun altına düşmek olduğunu söyledi.

farah Zeydan 70 kilo verdi! İşte görünce çok şaşıracağınız Farah Zeydan'ın son hali...

İşte Farah Zeydan'ın son hali ve kilo veren diğer ünlü isimler...

farah Zeydan 70 kilo verdi! İşte görünce çok şaşıracağınız Farah Zeydan'ın son hali...
farah Zeydan 70 kilo verdi! İşte görünce çok şaşıracağınız Farah Zeydan'ın son hali...
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