Nilperi Şahinkaya’nın eski sevgilisi Emre Yusufi’nin kademeli ayrılık sessizliği!

Nilperi Şahinkaya ile 5 yıllık sevgilisi Emre Yusufi, geçen haftalarda ilişkilerini sonlandırdı. Emre Yusufi'ye Şahinkaya'nın çok konuşulan 'kademeli ayrılık' açıklaması soruldu. Bakın Yusufi, eski sevgilisinin açıklamasına nasıl karşılık verdi.
Nilperi Şahinkaya ile Emre Yusufi, 5 yıllık ilişkilerini sonlandırma kararı alarak yollarını ayırdı. Ayrılık haberleri uzun süre gündem olurken ilk açıklama Yusufi'den geldi.
Emre Yusufi, "Bu açıklamayı ben yapmayayım şimdi. Bu ara onun işleri çok yoğun, benim de işlerim yoğun. O yüzden biraz kendi işlerimize konsantre olduk. Ara verdik diyelim" ifadelerini kullandı.