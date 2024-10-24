Aslışah Alkoçlar minik oğlu ile yeğenini paylaştı! Engin Altan Düzyatan’ın biricik kızı Alara...

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, oğlu Cem ve ablası Neslişah Alkoçlar'ının Engin Altan Düzyatan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Alara'nın keyifli anlarını yayınladı. Alkoçlar'ın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'ın kızı Alara'yı görenler "Ne kadar büyümüş" yorumunda bulundu.