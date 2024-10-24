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Aslışah Alkoçlar minik oğlu ile yeğenini paylaştı! Engin Altan Düzyatan’ın biricik kızı Alara...

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, oğlu Cem ve ablası Neslişah Alkoçlar'ının Engin Altan Düzyatan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Alara'nın keyifli anlarını yayınladı. Alkoçlar'ın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'ın kızı Alara'yı görenler "Ne kadar büyümüş" yorumunda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 11:59 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 11:59
Aslışah Alkoçlar minik oğlu ile yeğenini paylaştı! Engin Altan Düzyatan’ın biricik kızı Alara...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, 2021 yılının Şubat ayında dünya evine girmiş, ilk çocukları Cem'i 2021 yılının ekiminde kucaklarına almışlardı.

Aslışah Alkoçlar minik oğlu ile yeğenini paylaştı! Engin Altan Düzyatan’ın biricik kızı Alara...

Geçen sene Şubat ayında da Ada adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak aynı heyecanı ikinci kez yaşayan çift, Aslışah Alkoçlar'ın paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Aslışah Alkoçlar minik oğlu ile yeğenini paylaştı! Engin Altan Düzyatan’ın biricik kızı Alara...

Sosyetik güzel, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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