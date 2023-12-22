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Bergüzar Korel yine kestirdi "Yine yaptım" Değişmelere doymayan Bergüzar bakın bu kez tercihini neyden yana kullandı

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Bergüzar Korel... Bir dijital platform için imaj değişikliğine gidip sapsarı saçlarıyla karşımıza çıkan, 8 ayda 20 kilo veren Korel'in bir meme küçültme operasyonu geçirdiği ortaya çıkmıştı. Son haliyle Sinem Kobal'a çok benzetilen Korel yine bir değişime imza atarak imaj yeniledi. Bakın Korel bu kez neler yaptı.

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 09:55 Güncelleme 22 Aralık 2023, 10:07
Bergüzar Korel yine kestirdi Yine yaptım Değişmelere doymayan Bergüzar bakın bu kez tercihini neyden yana kullandı 1

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Bergüzar Korel yine kestirdi Yine yaptım Değişmelere doymayan Bergüzar bakın bu kez tercihini neyden yana kullandı 2

Kariyeri ve güzelliği ile göz dolduran Korel, sık sık imaj tazeliyor.

Bergüzar Korel yine kestirdi Yine yaptım Değişmelere doymayan Bergüzar bakın bu kez tercihini neyden yana kullandı 3

Yıllar önce İngiltere'ye yerleşen Bergüzar Korel, iş için türkiye'ye sık sık gelmeye başladı. Diğer iki hamileliğinde de olduğu gibi kızı Leyla doğduktan sonra da hızla kilo veren Korel, eski haline geri döndü.

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