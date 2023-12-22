Bergüzar Korel yine kestirdi "Yine yaptım" Değişmelere doymayan Bergüzar bakın bu kez tercihini neyden yana kullandı

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Bergüzar Korel... Bir dijital platform için imaj değişikliğine gidip sapsarı saçlarıyla karşımıza çıkan, 8 ayda 20 kilo veren Korel'in bir meme küçültme operasyonu geçirdiği ortaya çıkmıştı. Son haliyle Sinem Kobal'a çok benzetilen Korel yine bir değişime imza atarak imaj yeniledi. Bakın Korel bu kez neler yaptı.