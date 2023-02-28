Nilperi Şahinkaya babasına kavuştu o isim bakın kim çıktı: "Sayın büyükelçimiz 39 yıl sonra temelli olarak Türkiye'ye döndü"
Nilperi Şahinkaya babasına kavuştu o isim bakın kim çıktı... Babası büyükelçi olan Nilperi Şahinkaya, babasının mesleği gereği çocukluk yıllarının dört yılda bir ülke değiştirerek geçtiğini ve Türkiye'ye temelli dönüşünün liseye başladığı zaman gerçekleştiğini anlatmıştı. Önceki gün Nilperi Şahinkaya babasına kavuştu. Nilperi Şahinkaya ile babasını yan yana görenler, "Gözün aydın" yorumları yaptı. İşte 39 yıl sonra Türkiye'ye temelli dönüş yapan Nilperi Şahinkaya'nın babası...
"SAYIN BÜYÜKELÇİMİZ 39 YIL SONRA TEMELLİ OLARAK TÜRKİYE'YE DÖNDÜ"
Nilperi Şahinkaya babasına kavuştu o isim bakın kim çıktı.
Babası büyükelçi olan Nilperi Şahinkaya, babasının mesleği gereği çocukluk yıllarının dört yılda bir ülke değiştirerek geçtiğini ve Türkiye'ye temelli dönüşünün liseye başladığı zaman gerçekleştiğini anlatmıştı birkaç ay önce...
33 yaşındaki oyuncu, bürokrasi içerisinde geçen çocukluk yıllarına dair hatırladıklarını, "Aslında farklı ve alışılmadık bir şey olduğunu hissediyordum çocukken de. Büyük davetlerden sofralara konulan ve dışardan içeri doğru kullanılması gereken çatal bıçaklara kadar ortamın farklı olduğunu hissediyorsun bir şekilde" sözleriyle ifade etti.
Çocukluk yıllarındaki sürekli yer değiştirme halinin Türkiye'ye temelli dönüşünde bir sıkıntı yaratıp yaratmadığı konusunda, "Türkiye'ye dönmeye en hazır olduğum zamanda geldiğimi hissediyorum. Hiçbir adaptasyon sorunu yaşamadım, yalnızca dört yılda bir ev değiştiriyorum hala. Dördüncü yıla doğru ev üstüme üstüme gelmeye başlıyor. Belki de o çocukluk yıllarından kalan alışkanlık sebebiyledir" açıklamasında bulundu.