Nilperi Şahinkaya babasına kavuştu o isim bakın kim çıktı: "Sayın büyükelçimiz 39 yıl sonra temelli olarak Türkiye'ye döndü"

33 yaşındaki oyuncu, bürokrasi içerisinde geçen çocukluk yıllarına dair hatırladıklarını, "Aslında farklı ve alışılmadık bir şey olduğunu hissediyordum çocukken de. Büyük davetlerden sofralara konulan ve dışardan içeri doğru kullanılması gereken çatal bıçaklara kadar ortamın farklı olduğunu hissediyorsun bir şekilde" sözleriyle ifade etti.

