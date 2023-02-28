Acun'un telefonunun ucundaki gizemli ses! Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'ini görenler küçük dilini yuttu! Çıka çıka bakın kim çıktı
Acun'un telefonunun ucundaki gizemli ses! Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'ini görenler küçük dilini yuttu! Çıka çıka bakın kim çıktı... Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve bir döneme damga vuran yarışma programı Var Mısın Yok Musun'da Acun'un telefonla bağlanarak teklif aldığı ve 'Hamdi Bey' olarak tanınan ismin kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. 2007-2010 yıllarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın popülerliğini arttıran Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'i aslında bakın kimmiş!
28.02.2023 11:15 - Son Güncelleme: 28.02.2023 11:21
Acun'un telefonunun ucundaki gizemli ses! Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'ini görenler küçük dilini yuttu! Çıka çıka bakın kim çıktı...
Var Mısın Yok Musun programı, hem konsepti hem konukları hem de yarışmacılarıyla yayınlandığı dönemde büyük ses getirdi.
Var Mısın Yok Musun yarışma programı yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kırarken programda para teklifi vermesiyle tanınan Hamdi Bey'in kim olduğu yıllarca gizemini korumuştu.
Hamdi Bey olarak bilinen kişinin aslında isminin Hamdi olmadığı ortaya çıktı.Acun Ilıcalı'nın Hamdi Bey diye hitap ettiği kişinin yıllardır beraber çalıştığı ve Acun Firarda döneminde, kamera arkasında 'Feridun' diye seslendiği kişinin aynı kişi olduğu ortaya çıktı.