Genç oyuncu Helin Kandemir'in babası hayatını kaybetti! Henüz 47 yaşındaydı "Babamın cenazesi...."
Genç oyuncu Helin Kandemir'den acı haber... Son olarak Duy Beni dizisinde rol alan 18 yaşındaki genç oyuncu Helin Kandemir'in babası hayatını kaybetti. Kandemir bir süredir lösemi tedavisi gören babasının vefat haberini sosyal medya hesabından duyururken, usta oyuncu Hülya Duyar da yine sosyal medyada hesabından baş sağlığında bulundu.
28.02.2023 10:08 - Son Güncelleme: 28.02.2023 10:08
Helin Kandemir baba acısıyla sarsıldı. Ödüllü oyuncunun babası Murat Kandemir 47 yaşında vefat etti.