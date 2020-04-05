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'Hadise kalçasından operasyon oldu' denmişti! İşte olay yaratan fotoğraf! 'Kim Kardashian duysa üzülür'

Hadise, Kaan Yıldırım aşkı ile gündemden düşmezken, karantina günlerinde daha fazla sosyal medya paylaşımı yaparak magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Gün içerisinde Benek'i dışarıya çıkarttığı için sevgilisi Yıldırım'a tepki gösterdiği ve bu yüzden Kaan Yıldırım'ın kendi evine geri döndüğü iddia edilmişti. 34 yaşındaki Hadise, makyajsız ve spor kıyafetleri ile çekildiği fotoğrafını 'Vitamin' notuyla paylaştı. Hadise'nin Instagram paylaşımında kalçası dikkat çekti. Geçtiğimiz Aralık ayında Hadise'nin göğüslerinden sonra kalçasından da operasyon geçirdiği ileri sürülmüştü. Ancak Hadise'nin son paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları, estetik iddiasının doğru olmadığı yönünde yorumlarda bulundu.

05.04.2020 15:27 - Son Güncelleme: 05.04.2020 15:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





