'Hadise kalçasından operasyon oldu' denmişti! İşte olay yaratan fotoğraf! 'Kim Kardashian duysa üzülür'
Hadise, Kaan Yıldırım aşkı ile gündemden düşmezken, karantina günlerinde daha fazla sosyal medya paylaşımı yaparak magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Gün içerisinde Benek'i dışarıya çıkarttığı için sevgilisi Yıldırım'a tepki gösterdiği ve bu yüzden Kaan Yıldırım'ın kendi evine geri döndüğü iddia edilmişti. 34 yaşındaki Hadise, makyajsız ve spor kıyafetleri ile çekildiği fotoğrafını 'Vitamin' notuyla paylaştı. Hadise'nin Instagram paylaşımında kalçası dikkat çekti. Geçtiğimiz Aralık ayında Hadise'nin göğüslerinden sonra kalçasından da operasyon geçirdiği ileri sürülmüştü. Ancak Hadise'nin son paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları, estetik iddiasının doğru olmadığı yönünde yorumlarda bulundu.
Hadise makyajsız halini paylaştı, hayranları kalçasına silikon yaptırıp yaptırmadığını tartıştı! 34 yaşındaki Hadise Instagram'dan yaptığı son paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Koronavirüs nedeni ile evinden çıkmayan Hadise, geçtiğimiz günlerde saç bakımı için eve kuaför çağırmış ve bin lira ödemişti. Can sıkıntısından sosyal medyayı daha aktif kullanan Hadise bu kez Kardashian ailesi ile anılıyor.
Bir süredir şarkıcı kardeşi Hadise ile arası açık olan Hülya Açıkgöz, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz'ün araları anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişiminden sonra açıldı. Hadise'nin ardından kardeşi Derya Açıkgöz de ablası Hülya Açıkgöz'ü sosyal medya hesabından silerek tepkisini gösterdi. Yaptığı zehir zemberek açıklamalarla gündeme gelen Hülya Açıkgöz, bu kez sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile dikkat çekti.