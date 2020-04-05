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'Hadise kalçasından operasyon oldu' denmişti! İşte olay yaratan fotoğraf! 'Kim Kardashian duysa üzülür'

Hadise, Kaan Yıldırım aşkı ile gündemden düşmezken, karantina günlerinde daha fazla sosyal medya paylaşımı yaparak magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Gün içerisinde Benek'i dışarıya çıkarttığı için sevgilisi Yıldırım'a tepki gösterdiği ve bu yüzden Kaan Yıldırım'ın kendi evine geri döndüğü iddia edilmişti. 34 yaşındaki Hadise, makyajsız ve spor kıyafetleri ile çekildiği fotoğrafını 'Vitamin' notuyla paylaştı. Hadise'nin Instagram paylaşımında kalçası dikkat çekti. Geçtiğimiz Aralık ayında Hadise'nin göğüslerinden sonra kalçasından da operasyon geçirdiği ileri sürülmüştü. Ancak Hadise'nin son paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları, estetik iddiasının doğru olmadığı yönünde yorumlarda bulundu.

05.04.2020 15:27 - Son Güncelleme: 05.04.2020 15:48
'Hadise kalçasından operasyon oldu' denmişti! İşte olay yaratan fotoğraf! 'Kim Kardashian duysa üzülür'

Hadise makyajsız halini paylaştı, hayranları kalçasına silikon yaptırıp yaptırmadığını tartıştı! 34 yaşındaki Hadise Instagram'dan yaptığı son paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Koronavirüs nedeni ile evinden çıkmayan Hadise, geçtiğimiz günlerde saç bakımı için eve kuaför çağırmış ve bin lira ödemişti. Can sıkıntısından sosyal medyayı daha aktif kullanan Hadise bu kez Kardashian ailesi ile anılıyor.

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'Hadise kalçasından operasyon oldu' denmişti! İşte olay yaratan fotoğraf! 'Kim Kardashian duysa üzülür'

Bir süredir şarkıcı kardeşi Hadise ile arası açık olan Hülya Açıkgöz, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz'ün araları anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişiminden sonra açıldı. Hadise'nin ardından kardeşi Derya Açıkgöz de ablası Hülya Açıkgöz'ü sosyal medya hesabından silerek tepkisini gösterdi. Yaptığı zehir zemberek açıklamalarla gündeme gelen Hülya Açıkgöz, bu kez sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile dikkat çekti.

'Hadise kalçasından operasyon oldu' denmişti! İşte olay yaratan fotoğraf! 'Kim Kardashian duysa üzülür'

Hülya Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde kardeşini döven Kim Kardashian'a "Neler yaşadığını hissediyorum kardeşim!" sözleriyle destek verdi. Ablası ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmayan Hadise, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla çok konuşuldu.

'Hadise kalçasından operasyon oldu' denmişti! İşte olay yaratan fotoğraf! 'Kim Kardashian duysa üzülür'

Ünlü şarkıcının göğüsüne silikon yaptırdığı iddia edilmiş ancak Hadise tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti. Ardından Hadise'nin Kim Kardashian'a özendiği ve bunun için kaçlasına silikon yaptırdığı ileri sürülmüştü.

'Hadise kalçasından operasyon oldu' denmişti! İşte olay yaratan fotoğraf! 'Kim Kardashian duysa üzülür'

Kalça operasyonunu Aralık ayında geçiren Hadise'nin O Ses Türkiye programında özel bir yastıkla oturduğu ve hareket etmediği ileri sürülmüştü.

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