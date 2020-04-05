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Cansın Çekili koronavirüsa yakalanmıştı, son durumunu anlattı! 'İyileşmek için çok çabalıyorum'

Covid-19'a yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Çekili, "20 gündür bronşit ve alerjiyle uğraştığımı zannederken geçen hafta hastanede yapılan test sonucum pozitif çıktı. Sağlık çalışanlarının himayesinde evime dönerek ilaç tedavisine başladım" demişti. 31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden mesaj atan hayranlarına teşekkür etti ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

05.04.2020 13:48 - Son Güncelleme: 05.04.2020 13:53
Cansın Çekili koronavirüsa yakalanmıştı, son durumunu anlattı! 'İyileşmek için çok çabalıyorum'

Korona virüs tedavisi gören oyuncu Cansın Çekili, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Mesaj atan hayranlarına teşekkür eden Cansın Çekili sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

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Cansın Çekili koronavirüsa yakalanmıştı, son durumunu anlattı! 'İyileşmek için çok çabalıyorum'

Çekili, "O kadar çok mesaj alıyorum ki nasıl olduğum ile ilgili, hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Süreç devam ediyor ve ben iyi olmak için inanın çok çabalıyorum. Lütfen evden gerekmedikçe çıkmayın ve sosyal mesafeyi evde yaşadığınız kişilerle de koruyun. Gerçekten çok ama çok önemli. Sevgiler" ifadelerini kulandı.

Cansın Çekili koronavirüsa yakalanmıştı, son durumunu anlattı! 'İyileşmek için çok çabalıyorum'

'Çocuk, 'Erkenci Kuş' gibi dizilerde rol alan oyuncu Cansın Çekili, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. İşte koronavirüse yakalanan oyuncu Cansın Çekili'nin paylaşımı...

Cansın Çekili koronavirüsa yakalanmıştı, son durumunu anlattı! 'İyileşmek için çok çabalıyorum'

"TEST SONUCUM POZİTİF ÇIKTI"

Son olarak Çocuk dizisinde rol alan oyuncu Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Cansın Çekili koronavirüsa yakalanmıştı, son durumunu anlattı! 'İyileşmek için çok çabalıyorum'

"20 gündür bronşit ve alerji ile uğraştığımı zannederken geçen hafta hastaneye gittiğimde yapılan test sonucum pozitif çıktı. Kendi karantinamı sürdürdüğüm döneme şimdi de daha da alan küçültüp odamda kalarak devam ediyorum, çünkü evde hastayım diye yanıma gelen ve kalan canım annem ve kardeşim var."

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