Cansın Çekili koronavirüsa yakalanmıştı, son durumunu anlattı! 'İyileşmek için çok çabalıyorum'
Covid-19'a yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Çekili, "20 gündür bronşit ve alerjiyle uğraştığımı zannederken geçen hafta hastanede yapılan test sonucum pozitif çıktı. Sağlık çalışanlarının himayesinde evime dönerek ilaç tedavisine başladım" demişti. 31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden mesaj atan hayranlarına teşekkür etti ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Çekili, "O kadar çok mesaj alıyorum ki nasıl olduğum ile ilgili, hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Süreç devam ediyor ve ben iyi olmak için inanın çok çabalıyorum. Lütfen evden gerekmedikçe çıkmayın ve sosyal mesafeyi evde yaşadığınız kişilerle de koruyun. Gerçekten çok ama çok önemli. Sevgiler" ifadelerini kulandı.
"20 gündür bronşit ve alerji ile uğraştığımı zannederken geçen hafta hastaneye gittiğimde yapılan test sonucum pozitif çıktı. Kendi karantinamı sürdürdüğüm döneme şimdi de daha da alan küçültüp odamda kalarak devam ediyorum, çünkü evde hastayım diye yanıma gelen ve kalan canım annem ve kardeşim var."