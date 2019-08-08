Nilay Cafer'den kıskandıran paylaşım: Güzelliğinden bir süre telefona bakamayacağım... İşte çok konuşulan fotoğraf!

Nilay Cafer, Ege'den paylaştığı fotoğrafla sosyal medya gündemine oturdu. 1988 yılında dünyaya gelen güzel oyuncu Cafer, doğma büyüme Samsun'ludur. Asıl mesleği resim öğretmenliğidir. Mertcan Cafer isminde bir erkek kardeşe sahip olan Nilay Cafer'in boyu 1.70 cm, kilosu 55, burcu ise Akrep'tir. Magazin camiasında fazla adı geçmeyen ancak güzelliği ile sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Nilay Cafer'in makyajsız halini görenler kıskandı. Cafer, hem fiziği hem de doğal güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti. İşte duru güzelliği ile Nilay Cafer ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...

08.08.2019 14:55 - Son Güncelleme: 08.08.2019 15:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





