Ahmet Kural sevgilisiyle yakalandı! İşte herkesin merak ettiği gizemli sevgili...

Ahmet Kural sevgilisiyle fena yakalandı. 39 yaşındaki ünlü oyuncu, geçirdiği zor günler nedeniyle verdiği kilolarla gündemden düşmüyordu. Kural, geçtiğimiz Temmuz ayında kumral bir güzelle iki kez Kadıköy'de yakalanmıştı. Kural ve sevgilisi olduğu iddia edilen güzeli gören çevredeki vatandaşlar, el ele ve çok samimi olduklarını ifade etmişlerdi. Ahmet Kural yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi!