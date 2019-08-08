Ahmet Kural sevgilisiyle yakalandı! İşte herkesin merak ettiği gizemli sevgili...
Ahmet Kural, geçtiğimiz ay Kadıköy'de bir mekanda sevgilisi olduğu iddia edilen kumral bir güzelle görüntülenmişti. Geçirdiği zor günleri geride bırakan oyuncu Kural bu kez kumral güzelle el ele yakalandı. Ahmet Kural sevgilisiyle el eleyken karşısında objektifleri görünce bakın ne yaptı... İşte 36 yaşındaki Ahmet Kural'ın yeni sevgilisi...
Ahmet Kural sevgilisiyle fena yakalandı. 39 yaşındaki ünlü oyuncu, geçirdiği zor günler nedeniyle verdiği kilolarla gündemden düşmüyordu. Kural, geçtiğimiz Temmuz ayında kumral bir güzelle iki kez Kadıköy'de yakalanmıştı. Kural ve sevgilisi olduğu iddia edilen güzeli gören çevredeki vatandaşlar, el ele ve çok samimi olduklarını ifade etmişlerdi. Ahmet Kural yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi!
AHMET KURAL KİMDİR?
Ahmet Kural 10 Kasım 1982 tarihinde babasının görev yeri olan Kütahya' da dünyaya geldi. Oyuncu Ahmet Kural aslen Ankaralıdır. Babası emniyet müdürüdür. Konservatuvar'da okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmaları'na katıldı. Babasının tayinleri yüzünden 11 senede 12 okul değiştirdi. Çocukluğu Kütahya, Nevşehir, Şırnak, Antalya, Karaman ve Denizli merkezlerinde geçti. Lise dönemini Antalya'da okuduğu için Antalya'yı daha çok beğenmektedir. Konya Selçuk Üniversitesi' nde Radyo ve Televizyon Sinema bölümünü bitirdi. Ardından Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde master yaptı. Aktörlük eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde başladı.