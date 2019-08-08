Merakla beklenen Diriliş Osman dizisi hangi şehirde, nerede çekiliyor? İşte Diriliş Osman'ın çekildiği set

Diriliş Osman yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Burak Özçivit'in oynayacağı Diriliş Osman 1.Sezonuyla reyting rekorları kırmayı hedefliyor. Peki Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Diriliş Osman'ın seti nerede? İşte merak edilen çekim yeri... Önümüzdeki aylarda ATV'de izleyici karşısına çıkması beklenen Diriliş Osman'da belli olmaya başladı. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı karaktere hayat verecek olan Sönmez, Bamsı Beyrek rolüyle gene kamera karşısına geçecek. Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş, Osman Bey'in amcası Dündar Bey olarak dizide yer alacak.

08.08.2019 16:20 - Son Güncelleme: 08.08.2019 16:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





