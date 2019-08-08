Merakla beklenen Diriliş Osman dizisi hangi şehirde, nerede çekiliyor? İşte Diriliş Osman'ın çekildiği set
Diriliş Osman yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Burak Özçivit'in oynayacağı Diriliş Osman 1.Sezonuyla reyting rekorları kırmayı hedefliyor. Peki Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Diriliş Osman'ın seti nerede? İşte merak edilen çekim yeri... Önümüzdeki aylarda ATV'de izleyici karşısına çıkması beklenen Diriliş Osman'da belli olmaya başladı. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı karaktere hayat verecek olan Sönmez, Bamsı Beyrek rolüyle gene kamera karşısına geçecek. Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş, Osman Bey'in amcası Dündar Bey olarak dizide yer alacak.
Merakla beklenen Diriliş Osman dizisinin çekim yeri belli oldu. Diriliş Ertuğrul adlı dizinin devam dizisi olan Diriliş Osman bu sezon atv ekranlarında olacak. Başrolünde Burak Özçivit'in yer alacağı Diriliş'te Ertuğrul karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan yer almayacak. Peki Diriliş Osman dizisi nereden çekiliyor? İşte çekim yeri ve seti hakkında merak edilenler...
DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Diriliş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.