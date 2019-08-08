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Merakla beklenen Diriliş Osman dizisi hangi şehirde, nerede çekiliyor? İşte Diriliş Osman'ın çekildiği set

Diriliş Osman yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Burak Özçivit'in oynayacağı Diriliş Osman 1.Sezonuyla reyting rekorları kırmayı hedefliyor. Peki Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Diriliş Osman'ın seti nerede? İşte merak edilen çekim yeri... Önümüzdeki aylarda ATV'de izleyici karşısına çıkması beklenen Diriliş Osman'da belli olmaya başladı. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı karaktere hayat verecek olan Sönmez, Bamsı Beyrek rolüyle gene kamera karşısına geçecek. Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş, Osman Bey'in amcası Dündar Bey olarak dizide yer alacak.

08.08.2019 16:20 - Son Güncelleme: 08.08.2019 16:21
Merakla beklenen Diriliş Osman dizisi hangi şehirde, nerede çekiliyor? İşte Diriliş Osman'ın çekildiği set

Merakla beklenen Diriliş Osman dizisinin çekim yeri belli oldu. Diriliş Ertuğrul adlı dizinin devam dizisi olan Diriliş Osman bu sezon atv ekranlarında olacak. Başrolünde Burak Özçivit'in yer alacağı Diriliş'te Ertuğrul karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan yer almayacak. Peki Diriliş Osman dizisi nereden çekiliyor? İşte çekim yeri ve seti hakkında merak edilenler...

Merakla beklenen Diriliş Osman dizisi hangi şehirde, nerede çekiliyor? İşte Diriliş Osman'ın çekildiği set

DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.

Merakla beklenen Diriliş Osman dizisi hangi şehirde, nerede çekiliyor? İşte Diriliş Osman'ın çekildiği set

Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.

Merakla beklenen Diriliş Osman dizisi hangi şehirde, nerede çekiliyor? İşte Diriliş Osman'ın çekildiği set

DİRİLİŞ OSMAN DİZİSİ HANGİ KANALDA VE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yapımcısı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Diriliş Osman dizisinin yayınlanacağı kanalı duyurdu.

Merakla beklenen Diriliş Osman dizisi hangi şehirde, nerede çekiliyor? İşte Diriliş Osman'ın çekildiği set

Diriliş serisinin devamı niteliğinde olan Diriliş Osman dizisi, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Diriliş Osman 1.sezonu başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmezken geçtiğimiz sene olduğu gibi 2019'un Eylül - Ekim aylarında başlaması bekleniyor.

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