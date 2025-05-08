Nihat Kahveci’ye büyük şok! Eski eşiyle mahkemelik oldu: Çocuklarına yaklaşması yasak!

Milli Takım'ın eski yıldızı Nihat Kahveci, 2003 yılında Pınar Kaşgören ile evlendi. Bu evlilikten iki çocukları olan çift, 2014'te tek celsede boşandı.

Boşanmanın ardından çocukların velayetleri anne Pınar Kaşgören'de kaldı, eski eşine aylık 20 bin, iki çocuğuna da 30 bin TL olmak üzere aylık toplam 50 bin nafaka ve iki çocuk için bin 200 Avro eğitim ücreti ödemeyi kabul etti.

ESKİ EŞLER KARŞI KARŞIYA! Eski eşler yıllar sonra karşı karşıya geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; Pınar Kaşgören, avukatı aracılığıyla Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski eşi Nihat Kahveci hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılmasını istedi. Mahkemeye sunulan dilekçede, baba Nihat Kahveci'nin çocuklara sistematik olarak psikolojik şiddet uyguladığı, hakaret, aşağılama ve ağır küfürler içeren ifadelerle çocukların pedagojik gelişimine zarar verdiği belirtildi.

"PARACI EVLAT" Dilekçede yer verilen WhatsApp mesajlarında baba tarafından çocuklara yönelik olarak "Salaksın, yalancı, Allah seni çarpacak, annen kılıklı yalancı, cehenneme gidersin, paracı evlat" gibi ifadelerin kullanıldığına dikkat çekildi. Bu ifadelerin çocukların kişilik gelişimini olumsuz etkilediği, psikolojik ve pedagojik açıdan ciddi zararlara neden olduğu vurgulandı.