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Haberler Magazin Müge Anlı sıkı dostu Zahide Yetiş’i “Güzel arkadaşım” diyerek paylaştı! Sosyal medya fena sallandı! “İlk anlarımda yanımdaydı” demişti...

Müge Anlı sıkı dostu Zahide Yetiş’i “Güzel arkadaşım” diyerek paylaştı! Sosyal medya fena sallandı! “İlk anlarımda yanımdaydı” demişti...

ATV ekranlarının sevilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı ve güzel sunucusu Müge Anlı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sunucu ve araştırmacı gazeteci Anlı, sıkı dostu Zahide Yetiş'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Anlı'nın yayınladığı yaptığı paylaşım kısa sürede gündem olurken ikilinin dostluğu parmak ısırttı. Öte yandan Zahide Yetiş'in 'Müge Anlı' itirafı bir kez daha gündeme geldi. İşte Müge Anlı'nın o paylaşımı...

takvim.com.tr
07.07.2023 14:09 - Son Güncelleme: 07.07.2023 14:09
Müge Anlı sıkı dostu Zahide Yetiş’i “Güzel arkadaşım” diyerek paylaştı! Sosyal medya fena sallandı! “İlk anlarımda yanımdaydı” demişti...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla büyük beğeni toplayan Müge Anlı, başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi.

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Müge Anlı sıkı dostu Zahide Yetiş’i “Güzel arkadaşım” diyerek paylaştı! Sosyal medya fena sallandı! “İlk anlarımda yanımdaydı” demişti...

Ünlü sunucu, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Müge Anlı sıkı dostu Zahide Yetiş’i “Güzel arkadaşım” diyerek paylaştı! Sosyal medya fena sallandı! “İlk anlarımda yanımdaydı” demişti...

Sunucu ve araştırmacı gazeteci Anlı, sıkı dostu Zahide Yetiş'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Müge Anlı sıkı dostu Zahide Yetiş’i “Güzel arkadaşım” diyerek paylaştı! Sosyal medya fena sallandı! “İlk anlarımda yanımdaydı” demişti...

Anlı'nın yayınladığı yaptığı paylaşım kısa sürede gündem olurken ikilinin dostluğu parmak ısırttı.

Müge Anlı sıkı dostu Zahide Yetiş’i “Güzel arkadaşım” diyerek paylaştı! Sosyal medya fena sallandı! “İlk anlarımda yanımdaydı” demişti...

Yetiş'in bir karesini yayınlayan Anlı, şu ifadeleri kullandı: "Güzel arkadaşım, sevdiklerinle kutlayacağın nice yaşların olsun. İyi ki doğdun..."

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