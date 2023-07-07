Müge Anlı sıkı dostu Zahide Yetiş’i “Güzel arkadaşım” diyerek paylaştı! Sosyal medya fena sallandı! “İlk anlarımda yanımdaydı” demişti...
ATV ekranlarının sevilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı ve güzel sunucusu Müge Anlı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sunucu ve araştırmacı gazeteci Anlı, sıkı dostu Zahide Yetiş'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Anlı'nın yayınladığı yaptığı paylaşım kısa sürede gündem olurken ikilinin dostluğu parmak ısırttı. Öte yandan Zahide Yetiş'in 'Müge Anlı' itirafı bir kez daha gündeme geldi. İşte Müge Anlı'nın o paylaşımı...
07.07.2023 14:09 - Son Güncelleme: 07.07.2023 14:09
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla büyük beğeni toplayan Müge Anlı, başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi.
Sunucu ve araştırmacı gazeteci Anlı, sıkı dostu Zahide Yetiş'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.