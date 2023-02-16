Nihat Hatipoğlu’ndan Murat Yıldırım açıklaması! “Bilgilendirmek istedim” diyerek işin aslını anlattı! TÜRKİYE TEK YÜREK ortak yayınında...
6 Şubat'ta son yüzyılın en büyük deprem felaketi yaşandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Türk milleti asrın felaketinin ardından tek yürek olurken 8 ulusal kanal ortak yayın yaparak depremzedeler için yardım topladı. Serenay Sarıkaya, Burak Özçivit, Defne Samyeli, Sibel Can gibi isimlerin bağış topladığı yayında yaşanan bir olay ise sosyal medyada gündem oldu. Türkiye Tek Yürek ortak yayınında Nihat Hatipoğlu'nun oyuncu Murat Yıldırım'ın sözünü kestiği yönündeki paylaşımlar sosyal medyada hızla yayılırken Hatipoğlu jet hızıyla açıklama yaparak işin aslını anlattı. İşte detaylar...
16.02.2023 00:36 - Son Güncelleme: 16.02.2023 00:36
ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8, depremzedelere yardım için yaptığı yayında Serenay Sarıkaya, Burak Özçivit, Defne Samyeli, Sibel Can gibi isimlerin bağış topladı.
Ortak yayında yaşanan bir olay ise sosyal medyada gündem oldu. Nihat Hatipoğlu'nun oyuncu Murat Yıldırım'ın sözünü kestiği yönündeki paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı.