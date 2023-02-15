46 yaşındaki Zuhal Topal kızı adına bağış yaptı! Gözünden sakındığı kızı Lina’yı görenin ağzı açık kaldı! “Annesinin kopyası...”
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran deprem felaketinin ardından Türk milleti, yaraları sarmak adına Türkiye Tek Yürek kampanyasında buluştu. Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında gerçekleşen ve tüm kanallardan ortak yayınlanan Türkiye Tek Yürek kampanyasında bağış toplayan Zuhal Topal ise kızı Lina adına bağışta bulundu. Topal'ın bağışının ardından hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü sunucunun özellikle kızı merak edildi. Topal'ın gözünden sakındığı kızını görenler ise "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu. İşte Zuhal Topal'ın kızı Lina...
15.02.2023 23:52 - Son Güncelleme: 15.02.2023 23:52