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Haberler Magazin 46 yaşındaki Zuhal Topal kızı adına bağış yaptı! Gözünden sakındığı kızı Lina’yı görenin ağzı açık kaldı! “Annesinin kopyası...”

46 yaşındaki Zuhal Topal kızı adına bağış yaptı! Gözünden sakındığı kızı Lina’yı görenin ağzı açık kaldı! “Annesinin kopyası...”

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran deprem felaketinin ardından Türk milleti, yaraları sarmak adına Türkiye Tek Yürek kampanyasında buluştu. Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında gerçekleşen ve tüm kanallardan ortak yayınlanan Türkiye Tek Yürek kampanyasında bağış toplayan Zuhal Topal ise kızı Lina adına bağışta bulundu. Topal'ın bağışının ardından hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü sunucunun özellikle kızı merak edildi. Topal'ın gözünden sakındığı kızını görenler ise "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu. İşte Zuhal Topal'ın kızı Lina...

takvim.com.tr
15.02.2023 23:52 - Son Güncelleme: 15.02.2023 23:52
46 yaşındaki Zuhal Topal kızı adına bağış yaptı! Gözünden sakındığı kızı Lina’yı görenin ağzı açık kaldı! “Annesinin kopyası...”

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinde tüm Türkiye yaraları sarmak adına Türkiye Tek Yürek kampanyasında birlik oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
46 yaşındaki Zuhal Topal kızı adına bağış yaptı! Gözünden sakındığı kızı Lina’yı görenin ağzı açık kaldı! “Annesinin kopyası...”

Türkiye Tek Yürek kampanyasında bağış toplayan Zuhal Topal ise kızı Lina adına bağışta bulundu.

46 yaşındaki Zuhal Topal kızı adına bağış yaptı! Gözünden sakındığı kızı Lina’yı görenin ağzı açık kaldı! “Annesinin kopyası...”

Topal'ın bağışının ardından hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

46 yaşındaki Zuhal Topal kızı adına bağış yaptı! Gözünden sakındığı kızı Lina’yı görenin ağzı açık kaldı! “Annesinin kopyası...”

Ünlü sunucunun özellikle kızı merak edildi. Topal'ın gözünden sakındığı kızını görenler ise "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu.

46 yaşındaki Zuhal Topal kızı adına bağış yaptı! Gözünden sakındığı kızı Lina’yı görenin ağzı açık kaldı! “Annesinin kopyası...”

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