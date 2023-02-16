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Haberler Magazin Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı! Sibel Can’ın canlı yayınındaki zor anlarına kayıtsız kalmadı! Hem kalpleri ısıttı hem gülümsetti

Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı! Sibel Can’ın canlı yayınındaki zor anlarına kayıtsız kalmadı! Hem kalpleri ısıttı hem gülümsetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen asrın felaketinin ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Türk milleti el ele vererek birlik olurken 8 ulusal kanal da Türkiye Tek Yürek ortak yayınında bir araya geldi. Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Defne Samyeli, Berk Oktay gibi isimlerin bir araya geldiği yayında bağış toplayan Sibel Can'ın kampanya sırasında yaşadığı zor anlar sosyal medyaya damga vurdu. Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural ise annesinin o hallerine kayıtsız kalamadı. Ural'ın paylaşımı hem gülümsetti hem kalpleri ısıttı.

takvim.com.tr
16.02.2023 01:04 - Son Güncelleme: 16.02.2023 01:17
Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı! Sibel Can’ın canlı yayınındaki zor anlarına kayıtsız kalmadı! Hem kalpleri ısıttı hem gülümsetti

Tüm ulusu yasa boğan ve milyonlarca insanın etkilendiği deprem felaketinde tüm Türkiye yaraları sarmak adına Türkiye Tek Yürek kampanyasında birlik oldu.

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Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı! Sibel Can’ın canlı yayınındaki zor anlarına kayıtsız kalmadı! Hem kalpleri ısıttı hem gülümsetti

8 ulusal kanalın aynı anda yayınladığı yayında bağış toplayan Sibel Can zor anlar yaşadı.

Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı! Sibel Can’ın canlı yayınındaki zor anlarına kayıtsız kalmadı! Hem kalpleri ısıttı hem gülümsetti

Ünlü şarkıcının telefonda bağış topladığı sırada stüdyoya giren bir kedi, Sibel Can'ın masasına çıkarak suyundan içmek istedi.

Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı! Sibel Can’ın canlı yayınındaki zor anlarına kayıtsız kalmadı! Hem kalpleri ısıttı hem gülümsetti

Hem bağış toplayan hem de patili dostuyla ilgilenen Sibel Can'ın o anları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural paylaştı! Sibel Can’ın canlı yayınındaki zor anlarına kayıtsız kalmadı! Hem kalpleri ısıttı hem gülümsetti

Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural ise annesinin o hallerine kayıtsız kalamadı.

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