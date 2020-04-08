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Meghan Markle'ın gizli planı ortaya çıktı! Onunla tanışmak için can atıyor... Eltisi Kate Middleton'ı mı kıskandı?

Haklarında konuşmadığımız şey kalmadı, üstüne üstlük daha çok şey konuşacağız gibi... Artık mensubu olmasalar da İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde çiftiydi onlar. Verdikleri karar sonrası haklarında en çok merak edilen şey gelecek planlarıydı. Bu planları yavaş yavaş netliğe kavuşmaya başlıyor. İngiliz basını bu kez Prens Harry'i saraydan koparan Meghan Markle'ın, gizli planını ortaya çıkardı. Meghan Markle'ın o isimle arkadaşlık kurmak için can attığı belirtildi. Ve o isim Meghan Markle'ın, geleceğin kraliçe adayı eltisi Kate Middleton'da çok yakın arkadaşı bir isim. İşte eltiler arasındaki uzaktan esen kıskançlık krizleri.

08.04.2020 14:14 - Son Güncelleme: 08.04.2020 14:14
Meghan Markle'ın gizli planı ortaya çıktı! Onunla tanışmak için can atıyor... Eltisi Kate Middleton'ı mı kıskandı?

İngiliz Kraliyet ailesinden 1 Nisan itibariyle ayrılan Meghan Markle ve eşi Prens Harry Hollywood'a taşınma planlarını hayata geçirdi. İngiliz medyası, Megan Markle'ın Hollywood planının ayrıntılarını duyururken, Meghan'ın Angelina Jolie ile yakın arkadaşlık kurmak istediğini bildirdi.

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Meghan Markle'ın gizli planı ortaya çıktı! Onunla tanışmak için can atıyor... Eltisi Kate Middleton'ı mı kıskandı?

Prens Harry ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Markle, daha önce kendine yeni bir misyon edinmek ve insani yardımlarıyla tanınan Jolie'nin izinden gitmek istediğini söylemişti. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; Angelina Jolie'nin de Meghan Markle ile birlikte çalışacağını duyurdu.

Meghan Markle'ın gizli planı ortaya çıktı! Onunla tanışmak için can atıyor... Eltisi Kate Middleton'ı mı kıskandı?

38 yaşındaki Meghan, Jolie'nin, Hollywood hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak bir akıl hocası olduğunu söyledi. Markle'ın Prenses Diana'ya duyduğu hayranlık gibi, yıllarca Angelina gibi olmak istediği ve Angelina'nın profesyonel olarak olduğu kadar kişisel düzeyde de elde ettiği her şeye çok saygı duyduğunu ve onu kendine örnek aldığı ifade edildi.

Ancak ortada şöyle bir gerçek var ki, o da Angelina Jolie'nin Meghan Markle'ın eltisi Kate Middleton ile çok yakın arkadaş olduğu gerçeği.

Meghan Markle'ın gizli planı ortaya çıktı! Onunla tanışmak için can atıyor... Eltisi Kate Middleton'ı mı kıskandı?

ASLINDA ELTİSİNİN Mİ İZİNDE?

Meghan Markle'ın Angelina Jolie ile bağ kurmak için uğraştığı haberi sonrası herkesin aklına Kate Middleton geldi.

Meghan Markle'ın gizli planı ortaya çıktı! Onunla tanışmak için can atıyor... Eltisi Kate Middleton'ı mı kıskandı?

Çünkü Kate Middleton'ın, oyuncu Angelina Jolie ile iyi arkadaş olduğu hatta Angelina Jolie'nin Brad Pitt'le evli olduğu dönem evliliğini kurtarmak için Middleton'dan akıl aldığı biliniyor.

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