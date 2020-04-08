Meghan Markle'ın gizli planı ortaya çıktı! Onunla tanışmak için can atıyor... Eltisi Kate Middleton'ı mı kıskandı?

38 yaşındaki Meghan, Jolie'nin, Hollywood hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak bir akıl hocası olduğunu söyledi. Markle'ın Prenses Diana'ya duyduğu hayranlık gibi, yıllarca Angelina gibi olmak istediği ve Angelina'nın profesyonel olarak olduğu kadar kişisel düzeyde de elde ettiği her şeye çok saygı duyduğunu ve onu kendine örnek aldığı ifade edildi.

Ancak ortada şöyle bir gerçek var ki, o da Angelina Jolie'nin Meghan Markle'ın eltisi Kate Middleton ile çok yakın arkadaş olduğu gerçeği.

