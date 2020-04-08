Meghan Markle'ın gizli planı ortaya çıktı! Onunla tanışmak için can atıyor... Eltisi Kate Middleton'ı mı kıskandı?
Haklarında konuşmadığımız şey kalmadı, üstüne üstlük daha çok şey konuşacağız gibi... Artık mensubu olmasalar da İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde çiftiydi onlar. Verdikleri karar sonrası haklarında en çok merak edilen şey gelecek planlarıydı. Bu planları yavaş yavaş netliğe kavuşmaya başlıyor. İngiliz basını bu kez Prens Harry'i saraydan koparan Meghan Markle'ın, gizli planını ortaya çıkardı. Meghan Markle'ın o isimle arkadaşlık kurmak için can attığı belirtildi. Ve o isim Meghan Markle'ın, geleceğin kraliçe adayı eltisi Kate Middleton'da çok yakın arkadaşı bir isim. İşte eltiler arasındaki uzaktan esen kıskançlık krizleri.
08.04.2020 14:14
- Son Güncelleme: 08.04.2020 14:14
38 yaşındaki Meghan, Jolie'nin, Hollywood hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak bir akıl hocası olduğunu söyledi. Markle'ın Prenses Diana'ya duyduğu hayranlık gibi, yıllarca Angelina gibi olmak istediği ve Angelina'nın profesyonel olarak olduğu kadar kişisel düzeyde de elde ettiği her şeye çok saygı duyduğunu ve onu kendine örnek aldığı ifade edildi.
Ancak ortada şöyle bir gerçek var ki, o da Angelina Jolie'nin Meghan Markle'ın eltisi Kate Middleton ile çok yakın arkadaş olduğu gerçeği.
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