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Can Yaman'ın eski sevgilisi Bestemsu Özdemir önce yasağı deldi sonra bakın nasıl çark etti!

Can Yaman'ın eski sevgilisi Bestemsu Özdemir, corona virüs yasaklarını hiçe saydı. Libido açıklamaları ile eleştirilen Can Yaman'a eski sevgilisi Bestemsu Özdemir de "O arkadaşın görüşüne katılmıyorum. Çok şey söyleyebilirim ama söylemek istemiyorum. Kadını aşağılayan bir durum. Herkesin kendi karakteri, tercihi" şeklinde tepki göstermişti. Önceki gün Kuruçeşme'de bulunan bir markete giden 29 yaşındaki oyuncu, maskesini takmadan içeriye girdi. Özdemir, gazetecileri fark edince bakın nasıl çark etti!

08.04.2020 13:19 - Son Güncelleme: 08.04.2020 13:46
Can Yaman'ın eski sevgilisi Bestemsu Özdemir önce yasağı deldi sonra bakın nasıl çark etti!

Bir dönem oyuncu Can Yaman ile aynı dizide rol alan 29 yaşındaki Bestemsu Özdemir, corona virüs kurallarını hiçe saydı. Önceki gün Kuruçeşme'de bulunan bir markete giden oyuncu, maskesini takmadan içeriye girdi.

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Can Yaman'ın eski sevgilisi Bestemsu Özdemir önce yasağı deldi sonra bakın nasıl çark etti!

Hiçbir önlemi olmayarak kendisi ve başkalarının sağlığını hiçe sayan Bestemsu Özdemir, montu ile ağzını kapattı.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Bestemsu Özdemir önce yasağı deldi sonra bakın nasıl çark etti!

CEZASI 392 TL
Özdemir, gazetecileri fark edince de güvenlik görevlilerine maske ve eldiven sorarak durumu kurtarmaya çalıştı.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Bestemsu Özdemir önce yasağı deldi sonra bakın nasıl çark etti!

Maskesiz markete girmesinin cezası 392 TL!

Can Yaman'ın eski sevgilisi Bestemsu Özdemir önce yasağı deldi sonra bakın nasıl çark etti!

Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz aylarda 'libido' açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen ve birçok ünlü isimden tepki gören Can Yaman'a verdiği tepki ile gündeme gelmişti.

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