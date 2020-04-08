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Can Yaman'ın eski sevgilisi Bestemsu Özdemir önce yasağı deldi sonra bakın nasıl çark etti!

Can Yaman'ın eski sevgilisi Bestemsu Özdemir, corona virüs yasaklarını hiçe saydı. Libido açıklamaları ile eleştirilen Can Yaman'a eski sevgilisi Bestemsu Özdemir de "O arkadaşın görüşüne katılmıyorum. Çok şey söyleyebilirim ama söylemek istemiyorum. Kadını aşağılayan bir durum. Herkesin kendi karakteri, tercihi" şeklinde tepki göstermişti. Önceki gün Kuruçeşme'de bulunan bir markete giden 29 yaşındaki oyuncu, maskesini takmadan içeriye girdi. Özdemir, gazetecileri fark edince bakın nasıl çark etti!

08.04.2020 13:19 - Son Güncelleme: 08.04.2020 13:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





