Nihat Doğan’ın Özkan Uğur paylaşımı şaşırttı! “Unutamam” deyip yayınladı! O gerçeği duyan inanamadı! Meğer 29 yıl önce...
MFÖ grubunun sevilen isimlerinden Özkan Uğur'dan acı haber geldi. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve daha önce üç kez lenf kanserini yenen Uğur, 69 yaşında aramızdan ayrıldı. Özkan Uğur'un vefat haberi sanat camiasını da yasa boğdu. Ünlü isimlerden art arda veda paylaşımları geldi. Çağla Şıkel, Alişan, Hülya Koçyiğit, Melek Baykal gibi isimler yaşadıkları derin üzüntüyü sosyal medya hesaplarında dile getirirken Nihat Doğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sanatçının vefatıyla sarsılan Doğan, Özkan Uğur ile arasındaki gerçeği de açıklayarak "Unutamam" dedi. İşte o paylaşım...
09.07.2023 13:46 - Son Güncelleme: 09.07.2023 13:46
Yoğun bakım ünitesinde uzun süredir tedavi gören Özkan Uğur'dan önceki gün acı haber geldi. Özkan Uğur'un 69 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Özkan Uğur'un vefat haberi sanat camiasını da yasa boğdu. Ünlü isimlerden art arda veda paylaşımları geldi.
Çağla Şıkel, Alişan, Hülya Koçyiğit, Melek Baykal gibi isimler yaşadıkları derin üzüntüyü sosyal medya hesaplarında dile getirirken Nihat Doğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sanatçının vefatıyla sarsılan Doğan, Özkan Uğur ile arasındaki gerçeği de açıklayarak "Unutamam" dedi.