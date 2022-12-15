Nihat Doğan’ın 8,5 aylık hamile eşi Arzu Doğan’dan mini elbiseli yeni poz! Son haline bakın! Kuliste cinsel ilişkiye girdiği iddia edilmişti...

Düğününden kareleri sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmeyen Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Sen, bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoş geldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım"