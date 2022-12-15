Nihat Doğan'ın 8,5 aylık hamile eşi Arzu Doğan'dan mini elbiseli yeni poz! Son haline bakın! Kuliste cinsel ilişkiye girdiği iddia edilmişti...
Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile geçen Ağustos ayında nikah masasına oturan Nihat Doğan, hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Doğan'ın 5 milyon lira harcayıp açtığı ve zarara uğradığı için kapattığı güzellik merkezinin marka sahibi Sevim Alan, Nihat Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'ın kuliste cinsel ilişkiye girdiğini iddia etmişti. Bunun üzerine de Doğan'ın hamile eşi Arzu Doğan'ın evi terk ettiği öne sürüldü. Ünlü çift oldukça mutlu göründükleri bir kareyi Instagram'da yayınlayarak iddiaları yalanlarken Arzu Doğan'dan günler sonra dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. 8,5 aylık hamile olan Doğan, mini elbisesi ile yeni karelerini paylaştı. Doğan'ın son hali ise dikkat çekti. İşte o paylaşım...
15.12.2022 22:38 - Son Güncelleme: 15.12.2022 22:38
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, geçen Ağustos ayında yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Arezoo Gharlar ile evlendi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Doğan, eşi Arzu Doğan'ın hamilelik haberinin ardından düğünü erkene aldıklarını belirterek "Dini nikâhımız yapılmıştı, düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik. Ama eşimin bebek beklemesi nedeniyle şimdi resmi nikâhı kıydık" dedi.
Nihat Doğan, geçen haftalarda ise şoke eden bir iddiayla magazin gündeminde yer aldı. Ataköy'de bir güzellik merkezi devralan ünlü türkücü Nihat Doğan, marka sahibi Sevim Alan ile karşı karşıya geldi.