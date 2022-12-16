Aynı yastığa baş koyan çifte kumrular! 4 ay önce evlenmişlerdi! Demet Özdemir'in romantik pozunu görenler: 'Oğuzhan Koç yaşıyorsun bu hayatı!'

4 ay önce evlenen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in aşkı dolu dizgin devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Özdemir sık sık biricik eşi ile paylaşımlar yapıyor. Yeni bir fotoğraf yayınlayan güzel oyuncu kalp emojisini de ekleyerek dosta düşmana nispet yaptı. Çİft 28 Ağustos tarihinde dünyaevine girmişti. Ünlülerin akın ettiği düğünde 3 farklı gelinlik giyen Demet Özdemir sosyal medyada düğünü yakın olan 3 kişiye gelinliklerini hediye etmişti.