Aynı yastığa baş koyan çifte kumrular! 4 ay önce evlenmişlerdi! Demet Özdemir'in romantik pozunu görenler: 'Oğuzhan Koç yaşıyorsun bu hayatı!'
Sosyal medyada 15 milyonu aşan takipçi sayısına ulaşan Demet Özdemir'den yeni paylaşım geldi.
4 ay önce evlenen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in aşkı dolu dizgin devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Özdemir sık sık biricik eşi ile paylaşımlar yapıyor. Yeni bir fotoğraf yayınlayan güzel oyuncu kalp emojisini de ekleyerek dosta düşmana nispet yaptı. Çİft 28 Ağustos tarihinde dünyaevine girmişti. Ünlülerin akın ettiği düğünde 3 farklı gelinlik giyen Demet Özdemir sosyal medyada düğünü yakın olan 3 kişiye gelinliklerini hediye etmişti.
4 ay önce şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile evlenen güzel oyuncu Demet Özdemir gündemden düşmeyen ünlü isimler listesinde yer alıyor.
Çiftin paylaşımını görenler 'Oğuzhan Koç yaşıyorsun bu hayatı!' , ' Çok yakışıyorsunuz maşallah ' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Demet Özdemir'in kalp emojili o paylaşımı...