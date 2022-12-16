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Haberler Magazin Aynı yastığa baş koyan çifte kumrular! 4 ay önce evlenmişlerdi! Demet Özdemir'in romantik pozunu görenler: 'Oğuzhan Koç yaşıyorsun bu hayatı!'

Aynı yastığa baş koyan çifte kumrular! 4 ay önce evlenmişlerdi! Demet Özdemir'in romantik pozunu görenler: 'Oğuzhan Koç yaşıyorsun bu hayatı!'

Sosyal medyada 15 milyonu aşan takipçi sayısına ulaşan Demet Özdemir'den yeni paylaşım geldi.

16.12.2022 14:33 - Son Güncelleme: 16.12.2022 14:34
4 ay önce evlenmişlerdi! Demet Özdemir’in romantik pozunu görenler: ’Oğuzhan Koç yaşıyorsun bu hayatı!’ Aynı yastığa baş koyan çifte kumrular...

4 ay önce evlenen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in aşkı dolu dizgin devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Özdemir sık sık biricik eşi ile paylaşımlar yapıyor. Yeni bir fotoğraf yayınlayan güzel oyuncu kalp emojisini de ekleyerek dosta düşmana nispet yaptı. Çİft 28 Ağustos tarihinde dünyaevine girmişti. Ünlülerin akın ettiği düğünde 3 farklı gelinlik giyen Demet Özdemir sosyal medyada düğünü yakın olan 3 kişiye gelinliklerini hediye etmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
4 ay önce evlenmişlerdi! Demet Özdemir’in romantik pozunu görenler: ’Oğuzhan Koç yaşıyorsun bu hayatı!’ Aynı yastığa baş koyan çifte kumrular...

4 ay önce şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile evlenen güzel oyuncu Demet Özdemir gündemden düşmeyen ünlü isimler listesinde yer alıyor.

4 ay önce evlenmişlerdi! Demet Özdemir’in romantik pozunu görenler: ’Oğuzhan Koç yaşıyorsun bu hayatı!’ Aynı yastığa baş koyan çifte kumrular...

Ünlü oyuncu son olarak Instagram hesabından biricik eşi Oğuzhan Koç ile bir pozunu paylaştı.

4 ay önce evlenmişlerdi! Demet Özdemir’in romantik pozunu görenler: ’Oğuzhan Koç yaşıyorsun bu hayatı!’ Aynı yastığa baş koyan çifte kumrular...

Çifte kumruların sarılarak verdikleri poz sosyal medyayı salladı.

4 ay önce evlenmişlerdi! Demet Özdemir’in romantik pozunu görenler: ’Oğuzhan Koç yaşıyorsun bu hayatı!’ Aynı yastığa baş koyan çifte kumrular...

Çiftin paylaşımını görenler 'Oğuzhan Koç yaşıyorsun bu hayatı!' , ' Çok yakışıyorsunuz maşallah ' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Demet Özdemir'in kalp emojili o paylaşımı...

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