Nihat Doğan'ın yeşil koltuklu 2+1 bekar evi gündem oldu! Apartman dairesindeki mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

2 yıllık evliliğini bitiren Nihat Doğan'ın kendi zevkiyle döşediği 2+1 renkli koltuklu bekar evi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı! İşte Nihat Doğan rengarenk koltukları ve ilginç dekorasyon tercihleriyle dikkat çeken evi...

2022 yılının Ağustos ayında İran'lı hayranı olan Arezoo Gharlar (Arzu Doğan) ile evlenen Nihat Doğan Mayıs ayında boşanma haberleriyle magazin gündemini salladı.

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Bu evliliğinden Badıkan ismini verdiği oğlunu kucağına alan Nihat Doğan'ın bekar hayatında neler yaptığı ise merak konusu oldu.