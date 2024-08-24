5 diyenler yanıldı! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen arasındaki yaş farkı bakın neymiş

"Burak Özçivit ve Fahriye Evcen arasında 5 yaş farkı var!" diyenler, büyük yanılgıya düştü! Türkiye'nin en sevilen çiftlerinden biri olan Burak ve Fahriye'nin arasındaki yaş farkı, söylentilerin aksine çok daha farklı çıktı!
"Burak Özçivit ve Fahriye Evcen arasında 5 yaş farkı var!" diyenler, büyük yanılgıya düştü! Türkiye'nin en sevilen çiftlerinden biri olan Burak ve Fahriye'nin arasındaki yaş farkı, söylentilerin aksine çok daha farklı çıktı!
Çalı Kuşu setinde başlayan aşkları nikah masasında devam eden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen mutlu aile tablolarıyla Türkiye'nin en sevilen çiftleri arasında yer alıyor.
İki ünlü oyuncunun sosyal medyadaki milyonlarca takipçileri ise çiftin özel hayatlarını sıkça takip ediyor.