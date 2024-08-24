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5 diyenler yanıldı! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen arasındaki yaş farkı bakın neymiş

"Burak Özçivit ve Fahriye Evcen arasında 5 yaş farkı var!" diyenler, büyük yanılgıya düştü! Türkiye'nin en sevilen çiftlerinden biri olan Burak ve Fahriye'nin arasındaki yaş farkı, söylentilerin aksine çok daha farklı çıktı!

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 21:09 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 21:09
5 diyenler yanıldı! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen arasındaki yaş farkı bakın neymiş 1

"Burak Özçivit ve Fahriye Evcen arasında 5 yaş farkı var!" diyenler, büyük yanılgıya düştü! Türkiye'nin en sevilen çiftlerinden biri olan Burak ve Fahriye'nin arasındaki yaş farkı, söylentilerin aksine çok daha farklı çıktı!

5 diyenler yanıldı! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen arasındaki yaş farkı bakın neymiş 2

Çalı Kuşu setinde başlayan aşkları nikah masasında devam eden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen mutlu aile tablolarıyla Türkiye'nin en sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

5 diyenler yanıldı! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen arasındaki yaş farkı bakın neymiş 3

İki ünlü oyuncunun sosyal medyadaki milyonlarca takipçileri ise çiftin özel hayatlarını sıkça takip ediyor.

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