5 diyenler yanıldı! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen arasındaki yaş farkı bakın neymiş

"Burak Özçivit ve Fahriye Evcen arasında 5 yaş farkı var!" diyenler, büyük yanılgıya düştü! Türkiye'nin en sevilen çiftlerinden biri olan Burak ve Fahriye'nin arasındaki yaş farkı, söylentilerin aksine çok daha farklı çıktı!