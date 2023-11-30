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Nihat Doğan’dan aylar sonra gelen itiraflar: 50 tane film fırıldak var işin içinde! Dilan Polat’ın yakın dostu Sevim Alan’la ortaktı

2021 yılında 5 milyon lira harcayıp görkemli bir törenle açtığı güzellik merkezini zarara uğradığı için kapatan Nihat Doğan, marka sahibi Sevim Alan'la davalık olmuştu. Açılışına Bülent Ersoy, Cengiz Kurtoğlu gibi ünlü isimleri davet eden Doğan bir yıl sonra da dükkanı devretmişti. Doğan, aylar sonra zarar ettiği güzellik merkezi ve sektör hakkında dikkat çeken itiraflarda bulundu. "50 tane film fırıldak var işin içinde" diyen Doğan kısa sürede gündem oldu.

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 12:57 Güncelleme 30 Kasım 2023, 12:57
Nihat Doğan’dan aylar sonra gelen itiraflar: 50 tane film fırıldak var işin içinde! Dilan Polat’ın yakın dostu Sevim Alan’la ortaktı 1

Türkücü Nihat Doğan, 2021 yılında Ataköy'de bir güzellik merkezi devraldı. Ancak 5 milyon lira harcayıp görkemli bir törenle açılış yapan Doğan'ın ticari atılımı hüsranla sonuçlandı. Bunun üzerine Nihat Doğan, marka sahibi Sevim Alan'la karşı karşıya geldi.

Nihat Doğan’dan aylar sonra gelen itiraflar: 50 tane film fırıldak var işin içinde! Dilan Polat’ın yakın dostu Sevim Alan’la ortaktı 2

Karşılıklı birbirlerini suçlayan ikiliden Doğan, bugün konuk olduğu bir canlı yayında güzellik merkezi işletirken yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Nihat Doğan’dan aylar sonra gelen itiraflar: 50 tane film fırıldak var işin içinde! Dilan Polat’ın yakın dostu Sevim Alan’la ortaktı 3

2. Sayfa'ya konuk olan ve uyarılarda bulunan Doğan, 'Söylendiği gibi paralar kazanılmıyor, sahneden aldığımı salona yatırdım. Çok zarar ettim' dedi.

İşte Nikah Doğan'ın açıklamalarından satır başları...

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