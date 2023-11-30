Nihat Doğan’dan aylar sonra gelen itiraflar: 50 tane film fırıldak var işin içinde! Dilan Polat’ın yakın dostu Sevim Alan’la ortaktı

2021 yılında 5 milyon lira harcayıp görkemli bir törenle açtığı güzellik merkezini zarara uğradığı için kapatan Nihat Doğan, marka sahibi Sevim Alan'la davalık olmuştu. Açılışına Bülent Ersoy, Cengiz Kurtoğlu gibi ünlü isimleri davet eden Doğan bir yıl sonra da dükkanı devretmişti. Doğan, aylar sonra zarar ettiği güzellik merkezi ve sektör hakkında dikkat çeken itiraflarda bulundu. "50 tane film fırıldak var işin içinde" diyen Doğan kısa sürede gündem oldu.