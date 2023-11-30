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11 aylık bebeklerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit kural bozup paylaşmaya doyamadı: Oğlumla gezmeler! Fahriye Evcen de...

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteriyle büyük beğeni toplayan Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile evlendi. 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, 11 ay önce ikinci çocukları Kerem'e kavuştu. Kerem'i gözlerden uzak büyüten ikili, kural bozdu. Burak Özçivit minik oğluyla "Oğlumla gezmeler" diyerek art arda paylaşımlarda bulundu. Bir paylaşım da Fahriye Evcen'den geldi. İşte ilgi odağı olan o paylaşımlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 14:36 Güncelleme 30 Kasım 2023, 14:42
11 aylık bebeklerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit kural bozup paylaşmaya doyamadı: Oğlumla gezmeler! Fahriye Evcen de... 1

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteriyle büyük beğeni toplayan Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile evlendi.

11 aylık bebeklerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit kural bozup paylaşmaya doyamadı: Oğlumla gezmeler! Fahriye Evcen de... 2

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

11 aylık bebeklerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit kural bozup paylaşmaya doyamadı: Oğlumla gezmeler! Fahriye Evcen de... 3

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak'ta ise ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu yaşadı.

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