11 aylık bebeklerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit kural bozup paylaşmaya doyamadı: Oğlumla gezmeler! Fahriye Evcen de...

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteriyle büyük beğeni toplayan Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile evlendi. 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, 11 ay önce ikinci çocukları Kerem'e kavuştu. Kerem'i gözlerden uzak büyüten ikili, kural bozdu. Burak Özçivit minik oğluyla "Oğlumla gezmeler" diyerek art arda paylaşımlarda bulundu. Bir paylaşım da Fahriye Evcen'den geldi. İşte ilgi odağı olan o paylaşımlar...