Düğününe gelmemişti! Şeyma Subaşı ile ablası Kübra Açıl cephesinde flaş gelişme! Kardeşler barıştı: Aylar sonra ilk kare!

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile düğününe gelmeyen ablası Kübra Açıl'ı hayatından çıkardığını açıklayan Şeyma Subaşı cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Boşanması sonrası abla kardeş barıştı. Aralarındaki buzları eriten Şeyma Subaşı ile ablası Kübra Açıl, barışır barışmaz soluğu Acun Ilıcalı'nın takımının maçında aldı. Ablasıyla paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Subaşı'nın sözleri de dikkat çekti.
Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine girmeden önce düğününe sadece 'ruhu özel' insanların katılacağını belirterek "Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak, ablam dahi hayatımda olmayacak" dedi.
"Ablasını davet etmedi" yorumların ardından Subaşı, bir açıklama daha yaptı. Fenomen isim, ablasını düğününe davet etmediği yönündeki haberlerin basında yer bulmasının ardından; 'ücretli abonelik' bölümünden şunları söyledi:
"Ablama alakalı bir şey söylemek istedim çıkan haberlerden sonra. Arkadaşlar, ablamı düğünüme davet etmedim diye bir şey yok tabii ki.