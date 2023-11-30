Düğününe gelmemişti! Şeyma Subaşı ile ablası Kübra Açıl cephesinde flaş gelişme! Kardeşler barıştı: Aylar sonra ilk kare!

1 Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine girmeden önce düğününe sadece 'ruhu özel' insanların katılacağını belirterek "Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak, ablam dahi hayatımda olmayacak" dedi.

2 "Ablasını davet etmedi" yorumların ardından Subaşı, bir açıklama daha yaptı. Fenomen isim, ablasını düğününe davet etmediği yönündeki haberlerin basında yer bulmasının ardından; 'ücretli abonelik' bölümünden şunları söyledi: