Nihat Doğan'dan artistik poz! 7 ay önce hayranı Arzu Doğan ile evlenmişti o paylaşım ortalığı salladı: "Baba olmak yaramış"
Nihat Doğan'dan artistik poz! 7 ay önce hayranı Arzu Doğan ile evlenmişti o paylaşım ortalığı salladı, Nihat Doğan'a, "Baba olmak yaramış" yorumları yağdı. Geçtiğimiz ağustos ayında evlendiği ortaya çıkan Nihat Doğan sosyal medya gündeminde. Gizli saklı ve apar topar kıyılan nikahın nedeninin Nihat Doğan'ın eşi Arezoo Doğan'ın hamileliği olduğu iddia edilmiş ve çok geçmeden bu iddia doğrulanmıştı. Ocak ayında ilk evladı olan oğlu Amin Badıkan'ı kucağına alan Nihat Doğan Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi.
28.03.2023 17:14 - Son Güncelleme: 28.03.2023 17:14
"BABA OLMAK YARAMIŞ"
Nihat Doğan'dan artistik poz! 7 ay önce hayranı Arzu Doğan ile evlenmişti o paylaşım ortalığı salladı.
Eski aşkları, polemikleri, 'güzellik merkezini batırdı' iddiaları derken son dönemde gündemden düşmeyen Nihat Doğan geçtiğimiz yaz sessiz sedasız evlenmişti.
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