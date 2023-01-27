Nihat Doğan'dan 'annem çok kırıldı' dediği eski dostu Alişan'a yaylım ateşi: "Konum istedi ama gelmedi, kardeşi Selçuk tam bir melekti..."
Nihat Doğan 'annem çok kırıldı' dediği Alişan'ı yerden yere vurdu! Ortalık fena karışacak... Son dönemde 'Bahar Candan'ın annesiyle kuliste ilişkiye girdi' , '5 milyon TL harcadığı güzellik merkezi zarar etti' iddialarıyla gündemden düşmeyen Nihat Doğan, oğlunu kucağına alınca bir süre bu iddialardan uzak kalmıştı. Bir magazin programına konuk olan Nihat Doğan, bir dönem yakın arkadaşı Alişan'a kırıldığını ve bir süredir konuşmadığını söyledi. İşte Alişan'ın vefasızlık yaptığını söyleyen Doğan'ın açıklamaları...
Son dönemde skandal iddialarla gündeme gelen Nihat Doğan baba olduktan sonra bir süre bu iddialardan uzak kalmıştı. Bir magazin programına katılan Nihat Doğan açıklamalarıyla dikkat çekti.
"ALİŞAN'IN HER ŞEYİNE GİTTİM, O ABLAMIN CENAZESİNE GELMEDİ"
Alişan'a kırgın olduğunu söyleyen Nihat Doğan, canlı yayında vefasızlıklardan yakınarak şunları söyledi: "Alişan'ı eskiden kimseye yedirmezdim. Ona büyük kırgınım. Allah evlatlarına bağışlasın, evliliğini daim etsin. Alişan'la tam anlamda bir uyuşmamız olmamıştı. Benim kimseye bir kıskançlığım yok. Alişan'a ne oldu diye sormak lazım. Asker oldu, askerliğine gittim. 1-2 kere aramız kötüyken de gittim o bile şaşırdı. Döndükten sonra yaptığı programa, nişanına, düğününe, çocuğuna her şeyine gittim. Hep giden biz olduk. Ablam vefat ettiğinde gelmedi. Arayarak konum istedi ama herkes geldi o gelmedi. O zaman çok kalbin kırılmıştı. Annem de 'sen onun her şeyine gittin, o niye gelmedi' demişti. Büyükler hep 'bir şey yaparken üçlemeyin' der. Biz 3'ledik, 4'ledik, 13'ledik hatta. 2 defa gittin o sana gelmedi üçleme."
"ANNEM DE ALİŞAN'A ÇOK KIRILDI"
"İnsanlar bir güç zehirlenmesine giriyor. Bu saatten sonra arasa da bir şey olmaz gönül ve kalp kırıldı. Allah Selçuk'a uzun ömürler verseydi. O, Alişan'dan daha iyi ve merhametliydi. Yürüyen bir melekti. O benim kardeşimin cenazesine gelmediği için ben de gidemedim. Selçuk hastayken ona çok dua etmiştim. Annem çok kırılmıştı."