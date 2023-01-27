Nihat Doğan'dan 'annem çok kırıldı' dediği eski dostu Alişan'a yaylım ateşi: "Konum istedi ama gelmedi, kardeşi Selçuk tam bir melekti..."

"ALİŞAN'IN HER ŞEYİNE GİTTİM, O ABLAMIN CENAZESİNE GELMEDİ"

Alişan'a kırgın olduğunu söyleyen Nihat Doğan, canlı yayında vefasızlıklardan yakınarak şunları söyledi: "Alişan'ı eskiden kimseye yedirmezdim. Ona büyük kırgınım. Allah evlatlarına bağışlasın, evliliğini daim etsin. Alişan'la tam anlamda bir uyuşmamız olmamıştı. Benim kimseye bir kıskançlığım yok. Alişan'a ne oldu diye sormak lazım. Asker oldu, askerliğine gittim. 1-2 kere aramız kötüyken de gittim o bile şaşırdı. Döndükten sonra yaptığı programa, nişanına, düğününe, çocuğuna her şeyine gittim. Hep giden biz olduk. Ablam vefat ettiğinde gelmedi. Arayarak konum istedi ama herkes geldi o gelmedi. O zaman çok kalbin kırılmıştı. Annem de 'sen onun her şeyine gittin, o niye gelmedi' demişti. Büyükler hep 'bir şey yaparken üçlemeyin' der. Biz 3'ledik, 4'ledik, 13'ledik hatta. 2 defa gittin o sana gelmedi üçleme."