Evli erkek türkücü evli sosyetik güzelle aşk yaşıyor iddiası bomba! Bircan Bali, Arto, Ebru Şancı ve Deniz Akkaya ifşaladı: "Perde desenli ceket..."

"EVLİ BİR TÜRKÜCÜ EVLİ BİR SOSYETİK GÜZELLE ANILIYOR"

Programda bir yasak aşk bombası patladı: "Uzun yıldır evli olan ün 2hafta önce Bebek'teki çok ünlü bir otelde perde desenli ceket giyen ünlü türkücü ile evli sosyetik kadın buluşuyor. Sosyetik kadın ünlü türkücünün hiçbir konserini kaçırmıyor. Bu haberi öğrenen sosyetik kadının kocası kalp krizi geçirdi. Bu sırada sosyetik güzel zaten daha önce kocası tarafından da defalarca aldatılmış. "