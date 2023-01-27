Evli erkek türkücü evli sosyetik güzelle aşk yaşıyor iddiası bomba! Bircan Bali, Arto, Ebru Şancı ve Deniz Akkaya ifşaladı: "Perde desenli ceket..."
Evli erkek türkücü evli sosyetik güzelle aşk yaşıyor iddiası bomba! Bircan Bali, Arto, Ebru Şancı ve Deniz Akkaya ifşaladı. Seren Serengil'in ayrılmasının ardından yerine Ebru Şancı geçen magazin programında ortaya atılan yasak aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hangi evli türkücü evli sosyetik güzelle aşk yaşıyor? 'Olayı öğrenen eşi kalp krizi geçirdi' ve 'Perde desenli ceket giyen türkücü' detayının ardından sosyal medyada yasak aşk yaşayan evli erkek türkücünün kim olduğu araştırılmaya başlandı. Tüm erkek türkücüler tek tek mercek altına alındı.
PERDE DESENLİ CEKET GİYEN TÜRKÜCÜ KİM?
Evli erkek türkücü evli sosyetik güzelle aşk yaşıyor iddiası bomba! Bircan Bali, Arto, Ebru Şancı ve Deniz Akkaya ifşaladı.
Seren Serengil'in bir magazin programından ayrılmasının ardından yerine Ebru Şancı geçmişti. Yeni kadrosunda Bircan Bali, Arto ve Ebru Şancı'nın yer aldığı o programa bugün son dönemde sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ve ifşalarla gündemden düşmeyen Deniz Akkaya da dahil oldu.
"EVLİ BİR TÜRKÜCÜ EVLİ BİR SOSYETİK GÜZELLE ANILIYOR"
Programda bir yasak aşk bombası patladı: "Uzun yıldır evli olan ün 2hafta önce Bebek'teki çok ünlü bir otelde perde desenli ceket giyen ünlü türkücü ile evli sosyetik kadın buluşuyor. Sosyetik kadın ünlü türkücünün hiçbir konserini kaçırmıyor. Bu haberi öğrenen sosyetik kadının kocası kalp krizi geçirdi. Bu sırada sosyetik güzel zaten daha önce kocası tarafından da defalarca aldatılmış. "