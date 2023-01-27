Masterchef'in İtalyan jüri üyesi Danilo Zanna 'sahtekar' çıktı! Foyası ortaya çıkınca İtalyanlar çok kızdı meğer 'çakma'ymış...
Masterchef'in İtalyan jüri üyesi Danilo Zanna 'sahtekar' çıktı! Foyası ortaya çıkınca İtalyanlar çok kızdı, kullandığı peynir meğer 'çakma'ymış... 40 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Bir yanda ekran macerasına devam ederken bir yandan da restoran işletmeciliği yapan Danilo Zanna hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Sempatikliğiyle tanınan şef Danilo, parmesan yüzünden İtalyanları çok kızdırmış. İşte detaylar...
27.01.2023 13:12 - Son Güncelleme: 27.01.2023 13:42
Masterchef'in İtalyan jüri üyesi Danilo Zanna 'sahtekar' çıktı! Foyası ortaya çıkınca İtalyanlar çok kızdı meğer 'çakma'ymış...
Elin Oğlu programıyla şöhrete kavuşan, Masterchef sayesinde ününü katmerleyen ünlü şef Danilo Zanna hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.