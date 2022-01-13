Nihat Doğan ve İzzet Yıldızhan birbirlerinin kirli çamaşırlarını ifşa etti grup seks skandalında olay sözler: ’Elimde çırılçıplak fotoğrafların var’

Açıklamasından sonra karıştığı skandallar gündeme gelen İzzet Yıldızhan'a bir tepki de eski dostu Nihat Doğan'dan geldi. "Ağır şeyler söylemek lazım ama kendimi zor tutuyorum" diyen Nihat Doğan "20 yaşında kızlara DM'den yürümek helal mi?" diyerek tepki gösterdi.

Nihat Doğan İzzet Yıldızhan'ı hedef alarak "Bikinili kızları takip edip DM'den eve çağırmak normal. 20 yaşındaki kızlara DM'den yürüyüp ifşalanmak... Hangi toplum? Kızlara DM'den yürümek helal mi? Karının başını açmak helal mi? Öyle bir islam yok" dedi.