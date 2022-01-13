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Haberler Magazin Nihat Doğan ve İzzet Yıldızhan birbirlerinin kirli çamaşırlarını ifşa etti grup seks skandalında olay sözler: 'Elimde çırılçıplak fotoğrafların var'

Nihat Doğan ve İzzet Yıldızhan birbirlerinin kirli çamaşırlarını ifşa etti grup seks skandalında olay sözler: 'Elimde çırılçıplak fotoğrafların var'

Nihat Doğan ve İzzet Yıldızhan birbirlerinin kirli çamaşırlarını ifşa etti! 'Grup seks skandalı'nda taraflardan şoke eden sözler geldi, olaya dahil olan Sisi lakaplı Seyhan Soylu'nun sözleri karşısında Nihat Doğan verdiği, "Senin de elimde çırılçıplak fotoğrafların var. Kafamı bozarsan buradan paylaşırım." yanıtı ile seviyeyi iyice aşağıya çekti.

13.01.2022 13:53 - Son Güncelleme: 13.01.2022 13:53
Nihat Doğan ve İzzet Yıldızhan birbirlerinin kirli çamaşırlarını ifşa etti grup seks skandalında olay sözler: ’Elimde çırılçıplak fotoğrafların var’

SEVİYE YERLERDE!

Nihat Doğan ve İzzet Yıldızhan birbirlerinin kirli çamaşırlarını ifşa etti grup seks skandalında sarf edilen olay sözler seviyeyi epey bir gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nihat Doğan ve İzzet Yıldızhan birbirlerinin kirli çamaşırlarını ifşa etti grup seks skandalında olay sözler: ’Elimde çırılçıplak fotoğrafların var’

İzzet Yıldızhan "Sahnede külot giymesinler ya" açıklamasıyla tepki çekti.

Nihat Doğan ve İzzet Yıldızhan birbirlerinin kirli çamaşırlarını ifşa etti grup seks skandalında olay sözler: ’Elimde çırılçıplak fotoğrafların var’

Açıklamasından sonra karıştığı skandallar gündeme gelen İzzet Yıldızhan'a bir tepki de eski dostu Nihat Doğan'dan geldi. "Ağır şeyler söylemek lazım ama kendimi zor tutuyorum" diyen Nihat Doğan "20 yaşında kızlara DM'den yürümek helal mi?" diyerek tepki gösterdi.

Nihat Doğan İzzet Yıldızhan'ı hedef alarak "Bikinili kızları takip edip DM'den eve çağırmak normal. 20 yaşındaki kızlara DM'den yürüyüp ifşalanmak... Hangi toplum? Kızlara DM'den yürümek helal mi? Karının başını açmak helal mi? Öyle bir islam yok" dedi.

Nihat Doğan ve İzzet Yıldızhan birbirlerinin kirli çamaşırlarını ifşa etti grup seks skandalında olay sözler: ’Elimde çırılçıplak fotoğrafların var’

GRUP SEKS KONUSUNDA AÇIKLAMA

2011 yılında bir otelde yaşanan grup seks ve dört kadına darp olayında İzzet Yıldızhan'ın yanında olan Nihat Doğan eski dostuyla ilgili ağzına geleni söyledi.

Nihat Doğan ve İzzet Yıldızhan birbirlerinin kirli çamaşırlarını ifşa etti grup seks skandalında olay sözler: ’Elimde çırılçıplak fotoğrafların var’

Nihat Doğan bu konuya dair yıllar sonra yaptığı açıklamasında "Otel skandalında şahitlik yaptım. Bilgime başvuruldu, ben de evet; İzzet Yıldızhan'ın yanında dört bayan gördüğümü söyledim."

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