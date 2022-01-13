Nihat Doğan ve İzzet Yıldızhan birbirlerinin kirli çamaşırlarını ifşa etti grup seks skandalında olay sözler: 'Elimde çırılçıplak fotoğrafların var'
Nihat Doğan ve İzzet Yıldızhan birbirlerinin kirli çamaşırlarını ifşa etti! 'Grup seks skandalı'nda taraflardan şoke eden sözler geldi, olaya dahil olan Sisi lakaplı Seyhan Soylu'nun sözleri karşısında Nihat Doğan verdiği, "Senin de elimde çırılçıplak fotoğrafların var. Kafamı bozarsan buradan paylaşırım." yanıtı ile seviyeyi iyice aşağıya çekti.
SEVİYE YERLERDE!
Nihat Doğan ve İzzet Yıldızhan birbirlerinin kirli çamaşırlarını ifşa etti grup seks skandalında sarf edilen olay sözler seviyeyi epey bir gösterdi.
Açıklamasından sonra karıştığı skandallar gündeme gelen İzzet Yıldızhan'a bir tepki de eski dostu Nihat Doğan'dan geldi. "Ağır şeyler söylemek lazım ama kendimi zor tutuyorum" diyen Nihat Doğan "20 yaşında kızlara DM'den yürümek helal mi?" diyerek tepki gösterdi.
Nihat Doğan İzzet Yıldızhan'ı hedef alarak "Bikinili kızları takip edip DM'den eve çağırmak normal. 20 yaşındaki kızlara DM'den yürüyüp ifşalanmak... Hangi toplum? Kızlara DM'den yürümek helal mi? Karının başını açmak helal mi? Öyle bir islam yok" dedi.
GRUP SEKS KONUSUNDA AÇIKLAMA
2011 yılında bir otelde yaşanan grup seks ve dört kadına darp olayında İzzet Yıldızhan'ın yanında olan Nihat Doğan eski dostuyla ilgili ağzına geleni söyledi.