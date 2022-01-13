Buse Varol'la ilgili öpüşme açıklaması olay olmuştu! Alişan'dan "Sen de Cennet Mahallesi'nde Çağla Şıkel'le öpüştün" tepkisine yanıt!
Buse Varol'la ilgili öpüşme açıklaması olay olmuştu! Alişan'dan "Sen de Cennet Mahallesi'nde Çağla Şıkel'le öpüştün" tepkisine yanıt geldi, ünlü şarkıcı gündeme bomba gibi düştü. 2018 yılında Buse Varol ile dünyaevine giren şarkıcı Alişan, son dönemde boşanma haberleri ile gündeme geliyordu. Geçtiğimiz gün konuya açıklık getiren Alişan, eşi Buse Varol hakkında, "Öpüşseydi karım olamazdı" sözleri ile dikkat çekmişti. Alişan, Kadıköy'de eşi Buse Varol ile görüntülendi. Telefonla bağlandığı canlı yayında sarf ettiği cümlelerle ilgili konuşan Alişan, sosyal medyada yapılan "Sen de Cennet Mahallesi'nde Çağla Şıkel ile öpüştün" şeklindeki yorumlara bakın ne yanıt verdi.
13.01.2022 14:19
- Son Güncelleme: 13.01.2022 14:19
Buse Varol'la ilgili öpüşme açıklaması olay olmuştu! Alişan'dan "Sen de Cennet Mahallesi'nde Çağla Şıkel'le öpüştün" tepkisine yanıt geldi, ünlü şarkıcı bakın ne dedi.
Alişan eşi Buse Varol'la ilgili yaptığı 'öpüşme' yorumuna gelen tepkilere yanıt verdi. Buse Varol ile boşanacağı iddia edilen Alişan gerçekleri arka arkaya açıkladı. 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti.
Varol ile mutlu evliliğini sürdüren Alişan, 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlandı. Ünlü şarkıcı, eşinden, özel hayatına merak edilenleri anlattı.