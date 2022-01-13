Buse Varol'la ilgili öpüşme açıklaması olay olmuştu! Alişan'dan "Sen de Cennet Mahallesi'nde Çağla Şıkel'le öpüştün" tepkisine yanıt!

Alişan eşi Buse Varol'la ilgili yaptığı 'öpüşme' yorumuna gelen tepkilere yanıt verdi. Buse Varol ile boşanacağı iddia edilen Alişan gerçekleri arka arkaya açıkladı. 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti.