MasterChef’in sert mizaçlı şefi Mehmet Yalçınkaya paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti onu daha önce hiç böyle görmediniz! Gören bir daha baktı

GÖREN BİR DAHA BAKTI

MasterChef'in sert mizaçlı şefi Mehmet Yalçınkaya paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti, onu daha önce hiç böyle görmediniz! Masterchef Türkiye'nin hem en babacan hem de en sivri dilli jürisi Mehmet Yalçınkaya, Instagram paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.