MasterChef'in sert mizaçlı şefi Mehmet Yalçınkaya paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti onu daha önce hiç böyle görmediniz! Gören bir daha baktı
MasterChef'in sert mizaçlı şefi Mehmet Yalçınkaya paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti onu daha önce hiç böyle görmediniz! Gören bir daha baktı. Agresif tavırları ve kendine has üslubuyla dikkat çeken Şef Mehmet Yalçınkaya, gençlik fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu. Hayranlarını geçmişe götüren Mehmet Yalçınkaya'yı görenler tanımakta zorlandı. İşte Mehmet şefin dikkat çeken o paylaşımı...
13.01.2022 13:26
- Son Güncelleme: 13.01.2022 13:32
GÖREN BİR DAHA BAKTI
MasterChef'in sert mizaçlı şefi Mehmet Yalçınkaya paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti, onu daha önce hiç böyle görmediniz! Masterchef Türkiye'nin hem en babacan hem de en sivri dilli jürisi Mehmet Yalçınkaya, Instagram paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.
YILLAR ÖNCEKİ HALİNİ PAYLAŞTI
Mehmet Yalçınkaya'nın bıyıksız ve sakalsız gençlik halini görenler gözlerine inanamadı. İşte başta Mehmet Yalçınkaya olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...