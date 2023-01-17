Nihat Doğan 'çocuğuma bakarken kendime bakıyormuşum gibi hissetim' dedi bombayı patlattı: "İkinci bir Nihat Doğan'a hazır mı Türkiye?"

Nihat Doğan'ın oğlu Badıkan dünyaya geldi. Doğan, baba olmasını "Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. Çok şükür 13 Ocak'ta Oğlum Badıkan dünyaya geldi. Rabbime şükürler olsun. Bana dünyanın en güzel hediyesini veren canım eşim Arezoo ya da teşekkürler olsun. Hoş geldin…

