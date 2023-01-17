Nihat Doğan 'çocuğuma bakarken kendime bakıyormuşum gibi hissetim' dedi bombayı patlattı: "İkinci bir Nihat Doğan'a hazır mı Türkiye?"
Nihat Doğan 'çocuğuma bakarken kendime bakıyormuşum gibi hissetim' dedi bombayı patlattı. Nihat Doğan, İranlı eşi Arezoo Doğan ile eylül ayında evlenmişti. Doğan çiftinin çocukları Badıkan hayata 'merhaba' dedi. bahar Candan'ın annesiyle kuliste cinsel ilişkiye girdiği ve o dönem hamile olan eşinin evi terk ettiği iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Nihat Doğan, oğlu Amin Badıkan'ı bakın nasıl anlattı.
17.01.2023 15:57 - Son Güncelleme: 17.01.2023 16:04
"İKİNCİ BİR NİHAT DOĞAN'A HAZIR MI TÜRKİYE?"
Nihat Doğan 'çocuğuma bakarken kendime bakıyormuşum gibi hissetim' dedi bombayı patlattı.
Nihat Doğan'ın oğlu Badıkan dünyaya geldi. Doğan, baba olmasını "Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. Çok şükür 13 Ocak'ta Oğlum Badıkan dünyaya geldi. Rabbime şükürler olsun. Bana dünyanın en güzel hediyesini veren canım eşim Arezoo ya da teşekkürler olsun. Hoş geldin…
Bir magazin programına telefonla bağlanan Nihat Doğan'ın oğlu Amin Badıkan ile ilgili sözleri dikkat çekti.
Çok heyecanlı ve duygusal olduğu ses tonundan anlaşılan Nihat Doğan, oğluna bakarken kendisine bakıyormuş gibi hissetiğini söyledi ve "İkinci bir Nihat Doğan'a hazır mı Türkiye?" dedi.