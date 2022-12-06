Nihat Doğan bakın aslen nereliymiş! İşte “Çocuğum aşiretimizin adını alsın” diyen Nihat’ın memleketi! Eşi Arzu Doğan 8,5 aylık hamile...
Nihat Doğan bakın aslen nereliymiş! Yaptığı açıklamalar ve sık sık özel hayatıyla sık sık gündem olan Nihat Doğan, bugün bir magazin programına konuk oldu ve doğacak olan erkek çocuğunun adını açıkladı. 8,5 aylık hamile eşi Arzu Doğan ile bebeklerine kavuşmak için gün sayan Doğan, "Aşiretimizin adını alsın istedim, Batıgan koymayı düşündüm... Sonra annesi rüyasında "Amin" diye görmüş. Adı 'Amin Batıgan' olacak" dedi. Bunun üzerine ünlü şarkıcının memleketi merak konusu oldu. Bakın Nihat Doğan aslen nereliymiş...
06.12.2022 18:20 - Son Güncelleme: 06.12.2022 18:49
Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan ile ağustos ayında sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. Nikahtan kısa bir süre sonra ise Arzu Doğan'ın hamile olduğu ortaya çıktı.
Şimdilerde 8,5 aylık hamile eşi Arzu Doğan ile bebeklerine kavuşmak için gün sayan Doğan, oğluna vereceği ismi ilk kez açıkladı. 2. Sayfa'ya konuk olan şarkıcı, "Aşiretimizin adını alsın istedim, Batıgan koymayı düşündüm... Sonra annesi rüyasında "Amin" diye görmüş. Vicdan azabı çekmek istemedim. Her iki ismi birden koymaya karar verdik. Adı 'Amin Batıgan' olacak" dedi.
Nihat Doğan anlamı merak edilen Batıgan ismini manasını da şu sözler ile açıkladı: Farsça Bat rüzgar demekmiş, Batıgan rüzgardan olan demek.