Nihat Doğan bakın aslen nereliymiş! İşte “Çocuğum aşiretimizin adını alsın” diyen Nihat’ın memleketi! Eşi Arzu Doğan 8,5 aylık hamile...

Şimdilerde 8,5 aylık hamile eşi Arzu Doğan ile bebeklerine kavuşmak için gün sayan Doğan, oğluna vereceği ismi ilk kez açıkladı. 2. Sayfa'ya konuk olan şarkıcı, "Aşiretimizin adını alsın istedim, Batıgan koymayı düşündüm... Sonra annesi rüyasında "Amin" diye görmüş. Vicdan azabı çekmek istemedim. Her iki ismi birden koymaya karar verdik. Adı 'Amin Batıgan' olacak" dedi.