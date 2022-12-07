Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gelin oldu 'Göksel değil mi bu?' Havva Öztel'in son halini görenler dönüp bir daha baktı
Aleyna Tilki iki gün üst üste yine aynı kıyafetlerle, aşırı alkollü bir şekilde görüntülenmişti. Aşırı alkollü olan ve bir önceki gece giydiği kıyafetlerin aynısı üzerinde olduğu için kameralardan yüzünü çantası ile saklayan şarkıcının, iki gündür sürekli partilerde olduğu ve eve gitmediği için üzerini değiştiremediği öğrenilmişti. Bir yandan Aleyna Tilki'nin vukuatları magazin manşetlerini süslerken bir yandan da müzik dünyasına adım atan annesi Havva Öztel, adından söz ettirmeyi başarıyor.
07.12.2022 10:27 - Son Güncelleme: 07.12.2022 10:30
Sosyal medya paylaşımları ve cesur klipleriyle sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de popüler...
Giyimi sıklıkla eleştirilen şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de en az kızı kadar magazinde yer alıyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı.
Güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel geçtiğimiz günlerde yüzüne estetik dokunuşlar yaptırmış ve çok konuşulmuştu.
43 yaşındaki Havva Öztel son olarak sosyal medya hesabından gelinlikli pozunu paylaştı. 'Tıpkı peri kızı' yorumları yapılan Havva Öztel takipçilerini heyecanlandırdı.