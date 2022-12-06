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Haberler Magazin 16 yılı devirmişle! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli’nin eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu...

16 yılı devirmişle! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli’nin eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu...

Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil gibi isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Tatavlalı karakteriyle dahil olan Engin Benli, bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Özellikle ailesi merak edilen Benli hakkında "Engin Benli'nin eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Benli'nin kendisi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Engin Benli'nin kendisi gibi oyuncu olan eşi kimmiş...

takvim.com.tr
06.12.2022 20:30 - Son Güncelleme: 06.12.2022 20:30
16 yılı devirmişle! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli’nin eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu...

Engin Benli, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a Tatavlalı karakteriyle dahil oldu. Bu akşam yayınlanan bölümde Tatavlalı karakteriyle ilk kez izleyici karşısına geçen oyuncunun performansı, büyük beğeni topladı.

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16 yılı devirmişle! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli’nin eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu...

Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle ailesi merak edilen Benli hakkında "Engin Benli'nin eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

16 yılı devirmişle! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli’nin eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu...

Benli'nin kendisi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

16 yılı devirmişle! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli’nin eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu...

İşte başta Engin Benli olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

16 yılı devirmişle! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli’nin eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu...

EBRU ÖZKAN

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