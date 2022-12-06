16 yılı devirmişle! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli’nin eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu...
Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil gibi isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Tatavlalı karakteriyle dahil olan Engin Benli, bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Özellikle ailesi merak edilen Benli hakkında "Engin Benli'nin eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Benli'nin kendisi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Engin Benli'nin kendisi gibi oyuncu olan eşi kimmiş...
06.12.2022 20:30 - Son Güncelleme: 06.12.2022 20:30
Engin Benli, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a Tatavlalı karakteriyle dahil oldu. Bu akşam yayınlanan bölümde Tatavlalı karakteriyle ilk kez izleyici karşısına geçen oyuncunun performansı, büyük beğeni topladı.
Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle ailesi merak edilen Benli hakkında "Engin Benli'nin eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.