Derya Tuna karakolluk oldu o sözler şoke etti: "Dua edin İbrahim Tatlıses duymadı, adamlarım kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor"
Derya Tuna komşusuyla kavga etti o sözler magazin gündemine bomba gibi düştü. 28 Eylül günü sitedeki yan komşusu, Sarıyer'de ikamet eden Derya Tuna'nın, komşusunu darp etmeye çalıştığı ve "Kapıda adamlarım, kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor" dediği iddia edildi. Tuna, şikayet üzerine karakolda ifade verdi, detaylar ise şoke etti.
DERYA TUNA KARAKOLLUK OLDU!
Derya Tuna komşusuyla kavga etti o sözler ise magazin gündemine bomba gibi düştü! 28 Eylül günü sitedeki yan komşusu, Sarıyer'de ikamet eden Derya Tuna'nın yeğeninin yüksek sesle müzik dinlemesinden rahatsız oldu. Komşu Zübeyde Şen'in eşi de gecenin ilerleyen saatlerinde Tuna'nın yeğenini ve arkadaşlarını uyardı.
Tatlıses'in eski eşinin, "Dua edin olayı İbrahim Tatlıses duymadı. Çok kötü adamlara çattınız" sözleriyle, Zübeyde Şen'in üzerine yürüdüğü iddia edildi.
KARAKOLDA İFADA VERDİ
Korkarak Derya Tuna'nın evinden ayrılan Zübeyde Şen, polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Şen'in şikayeti üzerine karakola götürülen Derya Tuna'nın ifadesi alındı. Derya Tuna, komşuyla sadece konuştuklarını tehdit veya hakaret içerikli bir söylemde bulunmadığını ileri sürerek, suçlamaları reddetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DÜĞÜNDE AİLE POZU
Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğulları İdo Tatlıses, geçtiğimiz hafta Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti. Nikahta; Nejdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi olmuştu.
Çift, Raffles Otel'de gerçekleşen nikah töreni öncesi aileleriyle birlikte objektif karşısına geçmişti. Oğullarını evlendiren Tatlıses ve Tuna'nın neşesi oldukça yerindeydi..