Derya Tuna karakolluk oldu o sözler şoke etti: "Dua edin İbrahim Tatlıses duymadı, adamlarım kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor"

Tatlıses'in eski eşinin, "Dua edin olayı İbrahim Tatlıses duymadı. Çok kötü adamlara çattınız" sözleriyle, Zübeyde Şen'in üzerine yürüdüğü iddia edildi.

KARAKOLDA İFADA VERDİ

Korkarak Derya Tuna'nın evinden ayrılan Zübeyde Şen, polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Şen'in şikayeti üzerine karakola götürülen Derya Tuna'nın ifadesi alındı. Derya Tuna, komşuyla sadece konuştuklarını tehdit veya hakaret içerikli bir söylemde bulunmadığını ileri sürerek, suçlamaları reddetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DÜĞÜNDE AİLE POZU

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğulları İdo Tatlıses, geçtiğimiz hafta Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti. Nikahta; Nejdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi olmuştu.

Çift, Raffles Otel'de gerçekleşen nikah töreni öncesi aileleriyle birlikte objektif karşısına geçmişti. Oğullarını evlendiren Tatlıses ve Tuna'nın neşesi oldukça yerindeydi..