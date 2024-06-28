Nihal Candan neden tahliye edildi? Cezaevinde yaşadıklarını ilk kez anlattı! Tek sebep kilo kaybı değilmiş...

Kara para aklama soruşturmasından 7 ay önce tutuklanan Nihal Candan anoreksiya olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda tahliye edilmişti. Tartışma yaratan tahliyenin arka planı ortaya çıktı. Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını anlattı...
Geçen yıl fenomenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda Nihal ve Bahar Candan kardeşler mercek altına alınmıştı. Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler, 14 Kasım 2023'te gözaltına alındı.16 Kasım'da ise tutuklandı.
TAHLİYE EDİLDİ
Anoreksiya olduğu için 37 kiloya düşen Nihal Candan, geçtiğimiz aylarda ise tahliye edildi.
Cezaevinden çıktığından beri hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden Nihal Candan geçtiğimiz günlerde de doğum gününü kutlamış ve paylaşımına "suçlu değil" notunu düşmüştü.