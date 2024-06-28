Çağla Şıkel oğulları ile tatilde! Ünlü model kaynanalığa erken mi başladı? Kuzey Altuğ mankenlere adeta taş çıkardı! O paylaşıma yorum yağdı

Deneyimli model ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bu yazı çocuklarıyla tatilin tadını çıkararak geçiren Şıkel, geçtiğimiz günlerde oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte eski eşi Emre Altuğ'un konserine katıldı. Konserin ardından çiftin oğulları Kuzey'ın yakışıklılığı sosyal medyanın diline düştü. Oğluna olan sevgisini sık sık duyuran Şıkel, yakın zamanda Kuzey'in bir sevgilisi olduğunu açıklamıştı. Bu nedenle kendini tuhaf hissettiğini söyleyen Şıkel'in oğlu ile yaptığı son paylaşım ise olay oldu.