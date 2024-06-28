Çağla Şıkel oğulları ile tatilde! Ünlü model kaynanalığa erken mi başladı? Kuzey Altuğ mankenlere adeta taş çıkardı! O paylaşıma yorum yağdı

Deneyimli model ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bu yazı çocuklarıyla tatilin tadını çıkararak geçiren Şıkel, geçtiğimiz günlerde oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte eski eşi Emre Altuğ'un konserine katıldı. Konserin ardından çiftin oğulları Kuzey'ın yakışıklılığı sosyal medyanın diline düştü. Oğluna olan sevgisini sık sık duyuran Şıkel, yakın zamanda Kuzey'in bir sevgilisi olduğunu açıklamıştı. Bu nedenle kendini tuhaf hissettiğini söyleyen Şıkel'in oğlu ile yaptığı son paylaşım ise olay oldu.
1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve aynı sene Miss World yarışmasında Avrupa Güzeli seçilen Çağla Şıkel, böylelikle oyunculuk ve sunuculuk kariyerine başladı ve uzun yıllar gündemde kalmayı başardı.
Yarışmanın ardından oyunculuk ve sunuculuk kariyeri başlayan Şıkel, aşk hayatıyla da gündem oldu.
Şıkel, özellikle yaklaşık 4 sene aşk yaşadığı ve 2008'te nikah masasına oturduğu şarkıcı Emre Altuğ ile yaptığı evlilikle çok konuşuldu.