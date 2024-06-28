İbrahim Tatlıses'in torunları ilk kez göründü! İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'den ikizlere "çirkin" yorumuna yanıt

İbrahim Tatlıses'in torunları ilk kez göründü! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i aylar sonra ilk kez paylaştı. Hem tek tek hem de bir aile olarak paylaşımlar yapan İdo ve Yasemin'in ikizleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bazı kullanıcılar ikizleri İbrahim Tatlıses'e benzetti, bazıları ise İdo ve Yasemin çiftini kızdıracak yorumlarda bulundu. Yasemin Şefkatli takipçisinin yaptığı yoruma bakın nasıl yanıt verdi.
İbrahim Tatlıses'in 2021 yılında evlenen oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, 2024 Ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı.
İkiz bebekle çifte mutluluk yaşayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli oğullarına İbrahim Ayel ve Sinan Emir isimlerini verdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, oğullarını doğumdan sonra ilk kez gösterdi.