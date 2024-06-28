İbrahim Tatlıses'in torunları ilk kez göründü! İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'den ikizlere "çirkin" yorumuna yanıt

İbrahim Tatlıses'in torunları ilk kez göründü! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i aylar sonra ilk kez paylaştı. Hem tek tek hem de bir aile olarak paylaşımlar yapan İdo ve Yasemin'in ikizleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bazı kullanıcılar ikizleri İbrahim Tatlıses'e benzetti, bazıları ise İdo ve Yasemin çiftini kızdıracak yorumlarda bulundu. Yasemin Şefkatli takipçisinin yaptığı yoruma bakın nasıl yanıt verdi.