Nihal Candan boşanıyor! “Zengin sandığım eşim benden fakir çıktı”

Candan şöyle konuştu: "Tüm bu yaşadıklarımdan sonra yanımda olacağını zannettiğim eşimin, bu davayla bana darbe vurmaya çalışmasını acımasızca buluyorum. Kendisinden psikolojik şiddetin en ağırı dışında bir şiddet görmedim.

Hâlâ sosyal medyada şiddetini devam ettiriyor. Ben de boşanmak istiyorum. Karşı boşanma davası açtım. Avukatlık stajım devam ettiği için gelirim yok, ailemle yaşıyorum.

Bu negatiflikten uzak durmak için yaşayabileceğim özel bir konfor alanım olsun diyerek Faruk'tan bir ev istiyorum. Ama kendisi fakir çıktı.

Mahkemenin Faruk'a benden nafaka bağlamadığına şükrediyorum. Bundan sonraki dosyada tanıklarımız dinlenecek. İkinci özgürlük savaşımı veriyorum. Allah yar ve yardımcım olsun"