Nihal Candan boşanıyor! “Zengin sandığım eşim benden fakir çıktı”

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan ve bir süre cezaevinde kalan Nihal Candan anoreksiya'ya yakalanarak 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilmişti.
Hakkında 24 yıla kadar hapis istenen davalar devam ederken Nihal Candan, şimdi ise eşi Faruk Çiçek tarafından açılan boşanma davası için hakim karşısına çıktı.
Nihal Candan ve iş insanı Faruk Çiçek'in boşanma davasının ilk duruşması önceki gün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü.
Candan ve avukatı Kasım Ergün mahkemede hazır bulunurken duruşmaya gelmeyen Faruk Çiçek'i avukatı Arzu Han Halis temsil etti.
Hürriyet Gazetesi'nden Özge Eğrikar'ın haberine göre; Mahkeme, taraf avukatlarına tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini sunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.
Candan şöyle konuştu: "Tüm bu yaşadıklarımdan sonra yanımda olacağını zannettiğim eşimin, bu davayla bana darbe vurmaya çalışmasını acımasızca buluyorum. Kendisinden psikolojik şiddetin en ağırı dışında bir şiddet görmedim.
Hâlâ sosyal medyada şiddetini devam ettiriyor. Ben de boşanmak istiyorum. Karşı boşanma davası açtım. Avukatlık stajım devam ettiği için gelirim yok, ailemle yaşıyorum.
Bu negatiflikten uzak durmak için yaşayabileceğim özel bir konfor alanım olsun diyerek Faruk'tan bir ev istiyorum. Ama kendisi fakir çıktı.
Mahkemenin Faruk'a benden nafaka bağlamadığına şükrediyorum. Bundan sonraki dosyada tanıklarımız dinlenecek. İkinci özgürlük savaşımı veriyorum. Allah yar ve yardımcım olsun"
Duruşma çıkışı açıklama yapan Candan, zengin bildiği eşinin boşanma davasında yapılan araştırmada kendisinden fakir çıktığını da dile getirdi.