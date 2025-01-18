İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak transparan elbisesiyle dans etti! Tepki çekti: “Vücut hatlarını belli etmek için...”

Dilan Çıtak, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Çıtak, özellikle babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı gerginlikle uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı.
Ünlü şarkıcı şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Çıtak, yeni şarkısının klip çekiminden bir görüntüyü sosyal medya hesabında yayınladı.
Transparan elbisesi ile dans eden ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan görüntüler, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Hiç yakışmıyor derken" bir başkası "Vücut hatlarını belli etmek için esneme gerilme hareketleri yapıyor" ifadelerini kullandı.