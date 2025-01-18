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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak transparan elbisesiyle dans etti! Tepki çekti: “Vücut hatlarını belli etmek için...”

Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı gerginlikle uzun bir süre gündemde kalan Dilan Çıtak bu kez bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabında yeni şarkısının klip çekiminden bir görüntü yayınlayan Çıtak'ın transparan elbisesi ile dans ettiği anlar tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Hiç yakışmıyor derken" bir başkası "Vücut hatlarını belli etmek için esneme gerilme hareketleri yapıyor" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 14:27 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 14:33
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak transparan elbisesiyle dans etti! Tepki çekti: Vücut hatlarını belli etmek için...

Dilan Çıtak, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Çıtak, özellikle babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı gerginlikle uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak transparan elbisesiyle dans etti! Tepki çekti: Vücut hatlarını belli etmek için...

Ünlü şarkıcı şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Çıtak, yeni şarkısının klip çekiminden bir görüntüyü sosyal medya hesabında yayınladı.

Dilan Çıtak transparan elbisesiyle dans ettiği anları paylaştı

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak transparan elbisesiyle dans etti! Tepki çekti: Vücut hatlarını belli etmek için...

Transparan elbisesi ile dans eden ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak transparan elbisesiyle dans etti! Tepki çekti: Vücut hatlarını belli etmek için...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan görüntüler, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak transparan elbisesiyle dans etti! Tepki çekti: Vücut hatların�� belli etmek için...

Bir sosyal medya kullanıcısı "Hiç yakışmıyor derken" bir başkası "Vücut hatlarını belli etmek için esneme gerilme hareketleri yapıyor" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak transparan elbisesiyle dans etti! Tepki çekti: Vücut hatlarını belli etmek için...

İşte Dilan Çıtak'ın o görüntüleri...

Not: Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.