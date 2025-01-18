İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak transparan elbisesiyle dans etti! Tepki çekti: “Vücut hatlarını belli etmek için...”

Dilan Çıtak, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Çıtak, özellikle babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı gerginlikle uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı.

Ünlü şarkıcı şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Çıtak, yeni şarkısının klip çekiminden bir görüntüyü sosyal medya hesabında yayınladı. Dilan Çıtak transparan elbisesiyle dans ettiği anları paylaştı

Transparan elbisesi ile dans eden ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan görüntüler, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti.