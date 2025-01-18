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43 kiloya kadar düşmüştü! Kanseri yenen Şimal'den yeni paylaşım: “Toparlıyoruz yavaş yavaş”

Uzun süre kanser tedavisi gören daha sonra sağlığına kavuşan ünlü şarkıcı Şimal'den yeni bir paylaşım geldi. Geçen günlerde yaptığı paylaşımda ise 43 kiloya düştüğünü açıklayan Şimal, son durumunu paylaştı. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 16:44 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 16:44
43 kiloya kadar düşmüştü! Kanseri yenen Şimal’den yeni paylaşım: Toparlıyoruz yavaş yavaş

Şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu.

43 kiloya kadar düşmüştü! Kanseri yenen Şimal’den yeni paylaşım: Toparlıyoruz yavaş yavaş

Meme kanserini yenen Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti. Ünlü şarkıcı, sekiz saat süren ciddi bir ameliyat geçirmişti.

43 kiloya kadar düşmüştü! Kanseri yenen Şimal’den yeni paylaşım: Toparlıyoruz yavaş yavaş

Uzun süredir kanserle mücadele eden Şimal sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı. Pet sonucunu paylaşan Şimal, şu ifadeleri kullanmıştı: "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz.

43 kiloya kadar düşmüştü! Kanseri yenen Şimal’den yeni paylaşım: Toparlıyoruz yavaş yavaş

Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim"

43 kiloya kadar düşmüştü! Kanseri yenen Şimal’den yeni paylaşım: Toparlıyoruz yavaş yavaş

43 KİLOYA DÜŞTÜ

Şimal, geçen günlerde yaptığı paylaşımda ise 43 kiloya düştüğünü açıklamıştı.

43 kiloya kadar düşmüştü! Kanseri yenen Şimal’den yeni paylaşım: Toparlıyoruz yavaş yavaş

Şimal'den son durumuna ilişkin yeni bir paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı, iyileşme sürecinde kilo aldığını açıkladı.

43 kiloya kadar düşmüştü! Kanseri yenen Şimal’den yeni paylaşım: Toparlıyoruz yavaş yavaş

45 kiloya kadar çıkan Şimal, "43 kiloydum buna da şükür kiloyu da topluyoruz yavaş yavaş" dedi.