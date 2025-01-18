43 kiloya kadar düşmüştü! Kanseri yenen Şimal'den yeni paylaşım: “Toparlıyoruz yavaş yavaş”

Şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu.

Meme kanserini yenen Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti. Ünlü şarkıcı, sekiz saat süren ciddi bir ameliyat geçirmişti.

Uzun süredir kanserle mücadele eden Şimal sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı. Pet sonucunu paylaşan Şimal, şu ifadeleri kullanmıştı: "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz.

Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim"