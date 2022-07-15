Nez bombaları art arda patlatıyor! Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu! Yerli Shakira sınır tanımadı! Aleyna Tilki ile Demet Akalın’a...

2000'li yılların başında seslendirdiği Sakın Ha adlı şarkısı ve şarkı eşliğinde yaptığı dansı nedeniyle "yerli Shakira" olarak tanınıp kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Nez, Turkish Delight ve Her Şey Boş adlı parçaları ve kalça dansı yaptığı kliplerle hafızalara kazındı.