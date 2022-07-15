Nez bombaları art arda patlatıyor! Cinsel ilişki itirafı olay olmuştu! Yerli Shakira sınır tanımadı! Aleyna Tilki ile Demet Akalın’a...
Nez bombaları art arda patlatıyor! Asıl adı Nezihe Kalkan olan şarkıcı Nez, 2000'li yılların başında seslendirdiği Sakın Ha adlı şarkısı ve şarkı eşliğinde yaptığı dansı nedeniyle "yerli Shakira" olarak tanınıp kısa sürede adını geniş kitlelere duyurmuştu. Bir süredir magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdüren Nez, yıllar sonra ortaya çıktı ve art arda yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi. Önceki günlerde cinsel ilişki itirafıyla olay olan Nez, şimdi ise Demet Akalın ile Aleyna Tilki hakkında yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damga vurdu. İşte Nez'in o açıklamaları...
2000'li yılların başında seslendirdiği Sakın Ha adlı şarkısı ve şarkı eşliğinde yaptığı dansı nedeniyle "yerli Shakira" olarak tanınıp kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Nez, Turkish Delight ve Her Şey Boş adlı parçaları ve kalça dansı yaptığı kliplerle hafızalara kazındı.
Bir dönem adından sık sık söz ettiren Nez, daha sonra magazin dünyasından uzak bir yaşam tercih etti. Yıllar sonra gündeme bomba gibi düşen ünlü şarkıcı, art arda yaptığı açıklamalarla ağızları açık bıraktı.
'Buralarda Neler Dönüyor Bi Bilsen' programına konuk olan Nez, cinsel ilişki itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi.
Şarkıcı Nez, sunucunun "Açık ilişki yaşadın mı, yaşayabilir misin?" sorusuna "Ben kıskanç bir kadın değilim, zaman geçmiştir olabilir, açık ilişkiyi ben yaşamak istiyorum genellikle. Büyük konuşmamak lazım" cevabını verdi.
Cinsel hayatıyla ilgili de konuşan Nez, cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yerleri anlattı. Bir sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen şarkıcı, "Özel jet, yalan söylemeye gerek yok. Özel jetim vardı bir dönem. Konserden konsere kullanıyordum ve jette oldu" dedi.