MasterChef Tanya Kilitkayalı’nın son haline bakın! Kumsal pozuyla dönüp bir daha baktırdı! Ağızları açık bıraktı gören tanıyamadı
MasterChef Tanya Kilitkayalı'nın son haline bakın! TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri görevini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ile Danilo Zanna'nın üstlendiği MsterChef Türkiye'nin eski yarışmacılarından Tanya Kilitkayalı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Kıbrıslı şivesi ve sempatik halleriyle yarıştığı döneme damga vuran Kilitkayalı, kumsal pozunu takipçileriyle paylaştı. Fenomen yarışmacının son hali ağızları açık bırakırken sevenleri tanımakta zorlandı. İşte Tanya Kilitkayalı'nın son hali...
15.07.2022 21:41 - Son Güncelleme: 15.07.2022 21:41
'MasterChef Türkiye' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazınan Tanya Kilitkayalı, yarışma sonrası sevenleriyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurmayı ihmal etmedi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tanya Kilitkayalı'nın Instagram sayfasında yayınladığı fotoğraflar büyük ilgi gördü.